La Justicia rechazó excarcelar a Lázaro y Martín Báez

Lázaro y Martín Báez solicitaran ser liberados.

16/02/2019 -

El Tribunal Oral Federal (TOF) 4 rechazó excarcelar a Lázaro y Martín Báez en el marco de la causa que se les sigue por lavado de dinero luego de que ayer solicitaran ser liberados, informaron fuentes judiciales.

Los integrantes del TOF 4 rechazaron los argumentos de los acusados, quienes denunciaron que eran espiados tras conocerse la transcripción de las escuchas a los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, sobre quienes no había orden de intervención.

Esas escuchas fueron presentadas por diputadas de la Coalición Cívica para denunciar que los ex funcionarios armaron la denuncia por extorsión a Carlos Stornelli.

Los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Paliotti señalaron que la situación de los tres detenidos no cambió y por lo tanto no hay razones para liberarlos. Sobre las escuchas, explicaron que no presentaron elementos concretos sobre esa situación.