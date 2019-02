Berger no se presentó a declarar en la causa que se investiga a Daniel Scioli

Fotos CASO. Berger evitó responder.

16/02/2019 -

La modelo Gisela Berger, ex pareja de Daniel Scioli, no se presentó a declarar en la causa que investiga al ex gobernador bonaerense por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y presentó un escrito en el que refirió ‘compromisos previos’, por lo que pidió presentarse el 25 de febrero, pedido que el fiscal le concedió para el 27 de este mes.

De esta manera, Berger evitó responder al pedido de Elisa Carrió de ser testigo de una causa contra el ex gobernador.

Garganta apunta a abundar sobre la "doble moral" que le atribuye Berger al padre de su hija (Francesca) y si eso, constituye delito. En público, hace un mes, la modelo intentó advertir entre los vaivenes de esa relación compleja que Scioli se habría quedado con dineros públicos.

El abogado de la joven, Alfredo Gastón Cotti la puso a resguardo porque asegura que la citación de Garganta, a instancia de la diputada Elisa Carrió, fue por el mensaje del tuit explosivo, el cual fue en enero de este año. Ahí se agotaría el testimonio.

La diputada de la Coalición Cívica ARI había pedido esta declaración porque Berger sería "portadora de información relacionada a los hechos que se investigan en la causa".