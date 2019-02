Se pone en marcha la segunda fecha del torneo de árbitros

16/02/2019 -

Esta tarde, desde las 16 (canchas de tres partidos) y 16.30 (canchas de dos cotejos), por la Liga Leafase jugarán:

En UPCN Nº 1: Estrella Roja vs. Gremio Judicial (40) y Caja Unse vs. Gremio Judicial (45). En UPCN Nº 2: Bioquímicos vs. Médicos Rebeldes (45) y Abogados vs. San Fernando (45). En Obras Sanitarias: Jorge Newbery vs. Mago Repuesto (50) y Obras Sanitarias vs. Abogados (50).

En Atsa Nº 2: Anestesia vs. Elect. Cortez (50) y Quirófano vs. Yanda FC (50). En UTA Nº 1: Alvi vs. Galácticos (40) y Uta FC vs. Metalúrgica Dorrego (40). En Sivipse: Sivipse vs. Chacarita (45) y Sivipse vs. Dr. Obrero (50). En PVC Banda: 18, PVC Banda vs. Ingenieros (50). En Bioquímicos: 18, Bioquímicos vs. Telefónicos (50). En UTA Nº 2: Red Star Abogados vs. Magníficos (45) y Hormiga Paz vs. El Porvenir (40). En Gringo Nº 1: Huaico Hondo vs. Cuervos (40) y Tinglados Manuel vs. Antilo FC (55). En San Esteban Nº 2: 15, Issa-Instalaciones vs. La Brasil (33), Santa Lucía vs. Relojería San Francisco (40) y Stilo Gráfico vs. Kember (50).