Claudia Villafañe, dura contra Diego Maradona

Fotos La madre de Dalma y Giannina también contó detalles del embarazo de su hija mayor.

16/02/2019 -

Claudia Villafañe reapareció y volvió a cargar en contra de Diego Maradona. Esta vez le reprochó sus ausencias en momentos clave en la vida de sus hijas.

En abril de 2018, Dalma Maradona se casó con Andrés Caldarelli y la ausencia de su padre, Diego Maradona, fue centro de polémicas. Por estos días, a pesar de mantener una relación distante con su papá, la joven actriz transita con mucha felicidad su primera dulce espera. Incluso, aunque aún no haya podido compartir personalmente nada de lo que le está ocurriendo con el Diez, quien estuvo de visita en la Argentina para las Fiestas y no vio a su hija.

Polémico

"Con Diego hablo de temas familiares, no personales míos. Hablo de cosas que nos involucran a los dos, de nuestras hijas... Él no la vio a Dalma embarazada", le dijo Claudia Villafañe, exponiendo la falta de compañía de su ex en uno de los momentos más importantes de la mayor del clan.

Luego, resaltó su incondicionalidad: ‘La semana pasada fuimos a hacer otra ecografía. Yo tengo el presente en todas. Ellos me invitan. También fueron los papás de Andrés, Gianinna, Benja (Agüero). Los hermanos de Andrés. Vamos todos. Tiene fecha para mediados de marzo".

En familia

Sobre la elección del nombre de la niña que viene en camino, Claudia relató una divertida anécdota.

"Una vez pusieron en el chat familiar unos nombres y nos pidieron que elijamos tres cada uno. Pero cuando preguntamos qué eligieron, nos respondieron que querían saber qué opinábamos. Por ahora le dicen Pipita", contó en detalle.