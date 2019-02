Diego Leuco se despidió de "El Diario de Mariana"

16/02/2019 -

La emisión de ayer de "El diario de Mariana" tuvo el adiós de Diego Leuco, quien abandona el programa para sumarse a la conducción de Telenoche. Con motivo de su despedida, el periodista expresó: "Es el último día acá en el programa. Un programa del cual me voy feliz. Fue claramente lo mejor que le pasó a mi vida a nivel profesional y a nivel humano. El diario de Mariana a mí me dio todo, todo lo que le puede dar un programa a una persona. Me dio todo como profesional, también desde lo personal. Me dio la primera oportunidad de trabajar en televisión. Obviamente le quiero agradecer a Mariana la oportunidad y también la confianza que me dio siempre".