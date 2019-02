Un hombre embistió con su auto a un grupo de "chalecos amarillos"

16/02/2019 -

En Francia, un hombre atropelló a un grupo de “chalecos amarillos” en la ciudad de Rouen. El individuo embistió a varias personas y dejó cuatro heridos leves.

En el vehículo se conducían un hombre, una mujer y un bebé, quienes se aterrorizaron cuando los manifestantes se subieron al capó del vehículo y les lanzaron objetos. El individuo pisó el acelerador para hacerlos caer y luego huyó por temor a ser linchado.

El individuo se acercó a una comisaría cercana, relató lo sucedido y se puso a disposición de la Justicia.

Este es el 14º fin de semana consecutivo que los “chalecos amarillos” se movilizan por diferentes ciudades del país en contra de las políticas del presidente Emmanuel Macron.

#France #Rouen: A Car rams into crowd of people at #GiletsJaunes rally in



'multiple people wounded'#ActeXIV #YellowVests #GJ #Resistance #16February pic.twitter.com/QuHSddFd3F