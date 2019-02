FÚNEBRES | 17 de febrero de 2019

17/02/2019 -

Fallecimientos

- Ángel María Olivera

- Beatriz Hebelia del Rosario Lugones de Murias

- Roger Esteban Galván

- Manuel Crespín Toledo (La Banda)

- Silvia Susana Vizgarra

Sepelios Participaciones

BRAVO, JESUS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Sus hijos José, Javier, David, Cecilia hijos pol. nietos y demás familiares participan el fallecimientoy sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

BRAVO, JESUS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. La comunidad de la Facultad de Ciencias Forestales UNSE, lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hermanas Elba y Mirta Bravo en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, JESUS MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Sus amigos: Miguel Formini y flia., Paola Formini, Caco Leturia e hijas, Emanuel Formini, Analía Bravo e hijas, Fernando Formini, Belen Saravia y Maxy participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su consuegro Adolfo Bravo y acompañan a la familia en este dificil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevan oraciones en su querida mermoria.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA (Yeyi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 837 "Ing. Manuel Gallardo" de Villa Zanjón participa el fallecimiento de la hermana del comisionado de Zanjón, Ing. Carlos Brescia.

BRESCIA DE CEQUEIRA, NORMA TERESA(q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. La comunidad educativa de la Escuela N' 1121 del Puestito de San Antonio, participa el fallecimiento de la hermana del Ing. Brescia Carlos de Villa Zanjon.

INGRATTA, ARMANDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Su primo hermano José Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangreco, sus hijas Silvia Paola, Mónica Analía, Mariela Natalí y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, ARMANDO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Francisco Ingratta, su esposa Rosa, hijos Roxana, Rosa Graciela y Cecilia participan inbmenso dolor la pérdida del querido primo Chachi.

LEARDI. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su esposa Marina Bustamante, sus hijos Luis, Mari, Yaqui, Sabri, Yonni, hijos polit. Silvana y Debora, nietos Emir, Jade y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el Cementerio Parque de la Paz. Cobertura Norcen S.R.L. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEARDI. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Directivos, gerencia y compañeros de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su empleado Luis M. Leardi. Ruegan una oración en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su esposo: Eduardo Murias, sus hijos: Eduardo, Juan y Celeste, Dolores, Beatriz y Benjamin, Santiago y Martita, José y Mónica, Teresa y Gustavo, Isaías y Natalia, y sus queridos nietos la despiden con mucho cariño e invitan al sepelio hoy a las 9,30 en el cement. Parque de la Paz, a dónde son velados. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su esposo Eduardo Murias y sus hijos Eduardo, Juan Pablo, María Dolores, María Beatriz, Santiago Manuel, José Francisco, María Teresa y Máximo Isaias y sus respectrivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su hija María Dolores Murias y sus hijos María Catalina y Rafael participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs en el cementerio Parque de la Paz.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira, y su hija: María Eugenia Gubaira y sus nietos: Alfonso, Justina y Bautista partcipan el fallecimiento de la madre de su amigo Eduardo. Sus restos serán inhumados hoy a las 9,30 en el cement. Parque de La Paz.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Elena Yoles participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Ängel Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel y María Laura participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Pedro José Basbús, Patricia Turk y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Roberto José Yunes y Felicitas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Rafael Antonio Canllo, participa con mucho pesar su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Juan Delibano Chazarreta y sus hijos Ana Josefina y Juan Delibano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Dr. Vittorio Yanucci, su esposa Eugenia Pernigotti y sus hijos Facundo, Guillermina, Justina y Guadalupe, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de su gran amigo Juan. Ruegan oraciones por la pronta resignación de sus seres queridos y que su alma descanse en paz.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Claudia Roxana Zemán participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Juan José Alegre, Paula Jozami e hijos Gonzalo y Josefina participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Ana María Sobrero de Simón y sus hijos Pedro, Rolando, Jorge y Manuel y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Betty y acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Pedro Eugenio Simón participa con dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos y los acompaña en este difícil momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Sus vecinos y amigos del Edificio de Catamarca 29, Consorcio LALA, el encargado y personal del servicio de vigilancia participan con dolor el fallecimiento de Betty y acompañan a su esposo, hijos y nietos en este difícil momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. "Y brille para ella la luz que no tiene fin". Aldo J. Gómez, Yayá Macedo de Gómez, hijos y nietos participan su fallecimiento y acompañan al querido Eduardo, hijos y nietos en estos momentos, pidiendo resignación ante la partida de la querida Betty. Elevan oraciones en su memoria. Paz en su tumba

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO. (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Carlos Rodolfo Epstein, Laura Mabel Vittar de Epstein y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Eduardo y flia.. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Enrique Alberto Llapur, Adriana Tauil y Eugenia María Chedid participan con profundo pesar su fallecimiento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Juan Cruz Argibay y Romina Pereyra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a toda la familia.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Raul Espeche, su esposa Maria Angelica Bravo Zamora, sus hijos Raul y Roxana, Gustavo y Silvia, José y Vicky, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Julio Mansilla Lami, María Laura Lescano y flia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Eduardo Lescano, Silvia Gomez Paz, sus hijos María Silvia y Carlos Weyenbergh, María Laura y Julio Mansilla Lami y Milena participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. La comisión directiva del Círculo Odontólgico Santiagueño participa con pesar el fallecimiento de la madre de su socio Dr. Juan Murias. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor y Marti Campitelli y Diego Cardona, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Franco Parisini y Josefina Ferreira Lesyé; sus hijos Guido, Mikaela y Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Silvia Abalovich, sus hijos María Fernanda, Roberto, María Josefina, Marcos y Juan Ferreira Lesye e hijos políticos Luis Cantizano, Franco Parisini, María Elena Fanjul y Constanza Dacunda participan con profundo dolor el fallecimiento de Betty y acompañan con mucho cariño a toda la familia, elevando oraciones en su querida memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Federico Augusto Witthaus, Florencia Sal y sus hijos Federico, Lucila y Victoria participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Bruno Witthaus, sus hijos Federico y Florencia, Mariana y Beto y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Beto Pfleger, su esposa Mariana Witthaus y sus hijos Florencia, Maximo y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Las amigas de su hija Teresa, Florencia Sal, Angelica Degano, Sara Araujo, Eugenia Fiorini, Sala Salido, Yeyé Kozlowzki y Paula Hernandez, Mercedes Patiño y Ana Rufail participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. María Sara Araujo, Ramon Eduardo Fernandez y sus familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Dora Leticia Martilotti, Ramón Luis Demasi sus hijos Félix, Agustín, Ramón Ignacio y Rafael y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Alfredo Degano y Maria Lastenia Sal y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

OLIVERA, ÁNGEL MARÍA (q,e,p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su esposa Carranza Nelida. Sus Hijos Miguel, Lucia, Aldo, Monica, Mercedes y Luis. h. políticos, nietos, bisnitos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 hs. Cementerio El Dean. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - Plata 162 - Tel. 4219787.

SANTILLÁN, NATIVIDAD DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Sus hijos Chora, Lucía y Lucho, nietos, bisnietos y demás fliares participan el fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio Los Flores. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

VIZGARRA, SILVIA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su esposo Arce Ariel, Sus Padres Francisco y Nilda. Hnos Yesi, Vero, Richart y Yoni. Su Hija Zoe Xiomara, Primos. y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16hs. Cementerio Cristo Redentor Fernandez. Servicio realizado por COCHERIA NORTE . La Plata 162. Tel. 4219787.

Invitación a Misa

CAMPOS, CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. La misión Nº 4 de la parroquia Nuestra Señora de Sumampa, acompaña en su dolor a la coordinadora Adela de Campos, por el fallecimiento de su esposo, activo integrante de la misma, al cumplir el noveno día de su regreso a la casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria. Graciela, Amalia C. y Amalia B., Liliana, Dalia, Maguita, Luisa y Tito, Blanca y Rubén, Elba, Negrita, Noemí y Cacho, Blanca, Josefina y Margarita.

CAMPOS, CORAZÓN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/2/19|. La familia y compañeras de la esposa Adelaida del Grupo Interseccion Parroquia Sumampa, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PAZ, MARTA IRIS (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/15|. "No es más grande quien más espacio ocupa, sino quien más vacío deja cuando se va. A pesar de que te no te vemos sabemos que estás en cada paso que damos, no te fuiste, simplemente adelantaste tu vuelo". Tus hijos Gustavo, Vanesa, Silvia, Adrián, Valeria, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará a las 20,30 hs. en la parroquia Santa Rita al cumplirse cuatro años de tu fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

TOLEDO, MANUEL CRESPÍN (q.e.p.d.) Fallecioó el 16/2/19|. Participan con profundo dolor. Su hija Rosa, su hijo politico Ramon, nietos Ramon y Lucas, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados el día 17/2/19 a las 10 hs en el cementerio La Misericordia. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Nueva EMPRESA GOROSTIZA.

Invitación a Misa

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Imagino tu encuentro con nuestra amada madre, feliz entre los ángeles y entre estrellas luminosas, mirándonos con amor, cuidando nuestros pasos, y preparando el cielo para nuestro reencuentro. Papi, fuiste nuestro ejemplo de trabajo, honradez y humidad, siempre mirando al que más necesitaba, no tengo dudas que nuestro Señor te tiene entre sus brazos y que vives con esperanza, con los ojos abiertos a la luz, como nunca despierto. Agradecmos el acompañamiento de sus amigos, a los Dres. Luis Degano y Alejandro Polti y al personal de UTI del Sanatorio Alberdi. Sus hijos Juanjo, Rita y Carlín invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Ntra. Sra. de Lourdes al cumplirsae 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

ARIAS DE VILLAVICENCIO, CORA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/05|. A pesar del tiempo tu figura de madre se agiganta, aprendimos a vivir sin ti, pero hay momentos que no podemos evitar llorar, nuestros corazones sienten el mismo dolor del primer día. Tus hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GALVÁN, ROGER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Su hijo Lautaro, sus padres Elsa y Coco, sus hermanos Beto, Gachi, Sandra, Walter, Ramon, Mirna, Chope, Ratin y Any. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GALVÁN, ROGER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Amado hermano, tu partida nos deja un inmenso vacío. Te amaremos por siempre. Su hermano Beto Herrera, tu cuñada María, tus sobrinos Rita, Fernanda, Camila, Paulina y Simón. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN, ROGER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu bondad y la dulzura de tu sonrisa. Gustavo Ruiz, su esposa Cecilia Arizaga, su hija Celina participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALVÁN, ROGER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Cuando el camino parece triste e infinito, te suplicamos Señor que vuelvas nuestros ojos adonde los cielos están llenos de promesa. Los amigos de sus hijos Jota y Dorys Jozami y sus hijos Julio, Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GALVÁN, ROGER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Abraham y sus respectivas flias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GALVÁN, ROGER ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Lulio Walter Neder y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno a este ser tan maravilloso. Su prima Marita Leguizamón y su hijo Gerardo Albornoz participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Nino: tu vida fue un constante testimonio de amor, de entrega, a tus seres queridos, a tus semejantes. Te recordaremos con esa sonrisa sincera y la generosidad que te destacaba. Sus tíos: Roberto Leguizamón, su esposa Zulema Mendoza, y sus hijos Kito, Cito, Marita, Lilo, Guilli, y Luchy Leguizamón, elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Luis Navarro, Anabel Manzano y su hijo Rodrigo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Nicolás Alegre y Olga Gallegos, sus hijos Nicolás Alberto (a) Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre, Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Jaime Rafael, su esposa Betty Nuno, y sus hijas Mariángeles Karina e Yris Bettiana Rafael participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. 19 Mariángeles Karina Rafael y, sus hijos Gonzalo y Martin Ruiz, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. Que Dios sostenga la mirada y le de el descanso eterno. Acompañamos a sus padres Chicha y Negro Leguizamón y familiares. Mario Pereyra, Isabel Rojas, Gustavo y flía., y Alberto y flia. Rogamos una oración en su memoria.

LEGUIZAMÓN, OSCAR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/2/19|. "En la casa de Dios moraré por largos días". Roberto Nuno, su esposa Estela Maris Castillo, sus hijos Roberto Merish, Viviana Marcela y Stella Maris y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Fernando, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

NOMURA, AKIYOSI (BICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. En este peregrinar compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de tu partida. Permítele Señor, entrar en tu paraíso donde no hay llanto, ni dolor, en donde sólo existe paz y alegría. Su madre Cuca, sus hermanos Pico y Noa, sus cuñados Valeria y Juanjo, sobrinos Maria, Akio, Keiko, Hiro, Sahori y su sobrina nieta Ámbar. Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey de la Ciudad de Loreto.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Querido Bicho, no comprendemos tu partida y nos preguntamos porqué Dios lo permitió. Pero confiamos en El y que llegará el día en que nos volveremos a encontrar. hasta ese día la flia. con dolor te vamos a extrañar. Descansa en paz. Sus primos Pely y Chilo Ayunta y sus respectivas flias, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. "Bienaventurados los límpios de corazón porque de ellos es el Reino de los cielos". Su tío Víctor Maraní, sus primas Zully y Yanina Marianí acompañan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria. Frías.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Tu recuerdo siempre estará en nuestros corazones. Su primo Pompy, sobrinos Yohela, Yondi, Camila, María Luz y Fernando participan con profundo dolor su fallecimiento.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Señor, mírame, dame fuerza. Tú siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Sus primos Lucky, Marisa, Luis Ariel Domínguez y sus respectivas familias participan con profundo dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. su paso por la tierra supo cultivar un jardín de vida y ahora disfruta de un glorioso porvenir. Sus primas Pichona y Mayi, sobrinas Carolinas y Soledad Navarrete. Participan con profundo dolor su fallecimiento.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Tan sublime es el amor de Dios que solo en caso de gran necesidad debe nombrarse y siempre con mucha veneración. Alfonso Molinari, su mujer María Inés Mc Nally y sus hijos Martin, Indira y Fortunato. Participan con profundo dolor.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Felices los que viven en su Santa Ley. La comunidad educativa del Jardín Nº145 Ntra. Sra. De Loreto, participa con profundo dolor el fallecimiento del cuñado de la Vicedirectora Sra. Valeria Vizgarra. Ruegan oraciones en su memoria.

NOMURA, AKIYOSI (BICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Con gran pesar, despedimos al sobrino de corazón quien deja este mundo terrenal, ahogando en profunda tristeza a todos quienes lo lloramos. Ana Urquiza de Abud e hijos: Eli, Litio, Silvi, Flavia y respectivas familias, ruegan oraciones en su querida memoria.

NOMURA, AKIYOSI (BICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. En su corto paso por la vida fuiste ejemplo de cariño y humildad. Juana Díaz, sus hijos, Hijos políticos y nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. Al paraíso te llevan los ángeles, a tu llegada te reciban los mártires. El personal directivo y docente de la escuela Nº969 Divino Niño Jesús participa del fallecimiento del padre del profesor Pablo Nomura. Ruegan oraciones en su memoria.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. El Señor lo cubra con su manto de Misericordia, de gracia y lo tenga entre sus elegidos. Buby Bravo, su esposa Lilia, sus hijos Claudia, Néstor y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares, amigos de siempre, en tan doloroso momento.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. "Te suplicamos, Señor, le des a tu siervo la felicidad de los justos en vida eterna". Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos Favián, Mariela y Dr. Marcelo Hoyos (a) y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y que el Señor colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo a sus seres queridos.

NOMURA, AKIYOSI (Bicho) (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/19|. La gloria es un valle, un jardín, un rosal, tu nueva morada es una luz celestial. José Umaño y familia, Rodrigo y Eugenia Umaño participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

NOMURA, AKIYOSI VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 6/2/19|. Por la calidad de persona que fuiste, tu sencillez y humildad con la que educaste a tus hijos, con tus silencios, con una mirada, con todo tu ejemplo los guiaste siempre por el camino del bien dando todo tu amor, aconsejando y dando tu apoyo. Dios te bendiga y te de la luz que no tiene fin. Este vacío que grande que dejas lo cubrirá nuestra nieta Sahori. Al cumplirse nueve días de tu partida al reino de Dios se oficiará una misa el día 17 de febrero en la iglesia Ntra. Sra. De Loreto 10hs. Invitan su esposa Cuca, sus hijos Pico, Noakisa, hijos políticos Graciela, Valeria y Juanjo, nietos Pablo, María, Akio, Keiko, Hiro, Sahori, bisnietos Emi, Máximo y Ámbar.