Noche de acción para santiagueños

17/02/2019 -

Esta noche se jugarán tres partidos de la Conferencia Norte de la Liga Argentina, en la que estarán involucrados varios equipos con santiagueños.

Desde las 20, Ameghino recibirá a Tiro Federal de Morteros.

Desde las 21.30, Barrio Parque enfrentará en su estadio a Central Argentino Olímpico de Ceres, que tiene en su plantel a Milton Vittar, Pablo Martínez y Matías Martínez.

Y desde las 22, Salta Basket, con Víctor Hugo Cajal en la base, se medirá con el puntero, Hindú de Resistencia, que presentará a José Montero.

Por la Conferencia Sur jugarán: Ciclista Juninense vs. La Unión de Colón, Gimnasia La Plata vs. Del Progreso y Petrolero vs. Deportivo Viedma.