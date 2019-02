Marsella, con Ocampos, derrotó al Amiens

17/02/2019 -

El volante argentino Lucas Ocampos fue titular en la victoria de su equipo, Olympique de Marsella, sobre Amiens por 2 a 0 como local, en un partido correspondiente a la 25ª fecha de la liga de Francia. El francés Florian Thauvin (19’ PT) y el italiano Mario Balotelli (25’ PT) marcaron los goles en el ganador.

Marsella marcha cuarto, en zona de Liga de Europa de la próxima temporada, con 40 puntos, mientras que Amiens está 17º y suma 21 unidades.

Los otros resultados de ayer fueron: Angers 3 - Niza (Walter Benítez) 0 y Mónaco 1 - Nantes 0. Hoy se completará la jornada con los duelos Bordeaux vs. Toulouse, Caen vs. Estrasburgo, Lille vs. Montpellier, Reims vs. Rennes y Saint Etienne vs. PSG.

Posiciones: PSG 59 puntos; Lille 49; Lyon 46; Marsella y Saint Etienne 40.