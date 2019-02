Arsenal empató con la "Crema" y se bajó de la punta

17/02/2019 -

Arsenal de Sarandí empató ayer 0-0 de visitante con Atlético de Rafaela y cedió la posición de privilegio del torneo de la Primera B Nacional, en la continuidad de la decimosexta fecha.

El equipo del Viaducto llegaba como uno de los líderes y la victoria de Sarmiento frente a Mitre por 1-0 lo dejó escolta, a dos unidades del "Kiwi" (33 a 31).

En tanto, los rafaelinos marchan decimoctavos, con 16 unidades.

En la próxima jornada, Arsenal recibirá a Los Andes y Rafaela visitará a Defensores de Belgrano.

Por otra parte, Ramón Santamarina de Tandil derrotó ayer por 1 a 0 a Nueva Chicago, en Mataderos, y frenó al Torito en su lucha por el título del torneo de la Primera B Nacional.

El gol del triunfo de los tandilenses lo anotó el experimentado delantero Fernando Telechea, a los 24 minutos del segundo tiempo, en un partido en el que ambos ofrecieron poco para el espectáculo.

De esta manera, Chicago se quedó en el tercer lugar de la tabla, con 29 puntos, y Santamarina trepó al decimoquinto puesto, con 18 unidades.

En la próxima fecha, el Torito visitará a Instituto y Santamarina recibirá a Guillermo Brown de Puerto Madryn.

La jornada continuará hoy con los partidos entre Almagro vs. Gimnasia de Mendoza, Brown de Puerto Madryn vs. Gimnasia de Jujuy, Independiente Rivadavia vs. Deportivo Morón y Olimpo de Bahía Blanca vs. Defensores de Belgrano.

El martes, Quilmes ante Chacarita, cerrarán la fecha en el sur bonaerence.