Un rol de guía en un proceso de autorreflexión

17/02/2019 -

La coordinadora del programa, Lic. Azar, explicó cómo es la modalidad de trabajo en los diferentes encuentros en los que los asistidos participan y van modificando su forma de ver algunas situaciones y cambiando su conducta.

"Ellos no llegan predispuestos, llegan como a la defensiva, pero está en la formación del equipo saber trabajar con ellos para hacerlos entender qué significa ese proceso de reeducación. A partir de ello, es que empiezan a mirar desde otro lugar", comenzó señalando.

"Tiene que haber un replanteo, un proceso de autorreflexión, sacar lo que tiene internalizado, esa formación patriarcal", agregó.

"El trabajo consiste no en ser educadores, sino que lo que hacemos es ser generadores de un proceso de reflexión de parte de ellos para que sean ellos mismos los que se enfrenten con su propia problemática y se genere el cambio", precisó la licenciada.

El programa consiste en un proceso de asistencia y otro motivacional. Tiene dos modalidades, la asistencia individual y las terapias grupales.

Cada uno tiene un asistente o facilitadores, que se ocupan de generar tanto el proceso asistencial como el motivacional.

"El proceso asistencial consiste en comenzar a hacer todo un replanteo y verbalizar lo que nunca pudieron verbalizar sobre sus historias de vida. El sistema patriarcal no les permite verbalizar, y todo lo que pasa por dentro, la angustia, la frustración, no lo pueden verbalizar y cuando lo exteriorizan lo hace de una forma que no lo tienen que hacer, ejerciendo violencia", aseveró.