Buscan a ex policía que amenazó a su pareja, una suboficial, y le robó el arma reglamentaria

17/02/2019 -

La policía realiza averiguaciones para dar con un comisario retirado, que huyó durante la madrugada de su casa -en la localidad de La Cañada, departamento Figueroa- llevándose el arma reglamentaria de su concubina, una suboficial de la policía en funciones.

Según informó la policía, el grave incidente se registró en horas de la madrugada, cuando el ex uniformado se encontraba en la vereda de su casa consumiendo bebidas alcohólicas, escuchando música a alto volumen.

Cerca de las 4.30, la madre de la damnificada se acercó hasta donde estaba su yerno y le pidió por favor que bajara el volumen. Ese pedido ofuscó al comisario, quien le ordenó a su pareja que saliera a la calle y allí le reclamó el accionar de su suegra.

La joven le manifestó que no quería discutir e ingresó a la habitación. El ex "guardián del orden" se acercó hasta donde estaba su concubina -de 35 años- y le pidió que le prepare su ropa ya que se iba a cambiar e iba a salir a tomar en otro lugar donde no lo "molesten".

Su pareja accedió a su pedido e ingresó a la habitación. Mientras que el ex policía caminó hasta el comedor donde estaban sus hijos de 7 y 12 años, a quienes les pidió que se fueran con él, pero los menores se negaron.

El ex funcionario insistió por lo que la cabo le expresó su postura y se negó a que los pequeños lo acompañaran. Allí se generó una pelea, los menores comenzaron a llorar por lo que el uniformado entró a la habitación, tomó un bolso con ropa y salió a toda velocidad en su automóvil Volkswagen Voyage.

El ex comisario antes de irse amenazó a su pareja y manifestó que terminaría con su vida. Inmediatamente ella entró al dormitorio y descubrió que su arma reglamentaria -una Bersa Thunder 9 milímetros- no estaba donde ella lo había dejado.

De inmediato pidió ayuda a sus colegas para que busquen a su concubino. La policía realizó un recorrido por la zona y sobre la Ruta 18 logró darle alcance, pero el acusado se dio a la fuga y se escapó por el monte.

La fiscal de turno -Dra. Silvina Paz- ordenó la aprehensión de ex policía, quien aún sigue sin aparecer. Además la representante del Ministerio Público ordenó que la suboficial tenga custodia policial hasta tanto su pareja quede tras las rejas.