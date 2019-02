Las mejores y peores comidas para nuestro corazón (1ª parte)

17/02/2019 -

E l corazón es un potente músculo que se encuentra dentro de la caja torácica y que actúa como una bomba de presión encargada de hacer que la sangre llegue a todo el cuerpo. Es el órgano principal del sistema circulatorio y responsable del correcto funcionamiento del cuerpo, ya que de él depende que la sangre (y por lo tanto el oxígeno) lleguen al resto de órganos y partes del organismo. Está formado por cuatro cavidades y a partir de contracciones y relajaciones, los latidos, se consigue distribuir la sangre cargada de oxígeno a todo el cuerpo y llevar la sangre desoxigenada de vuelta a los pulmones. Su importancia parece bastante clara y puede que sea por ello que se ha convertido en el centro de numerosos estudios e investigaciones que buscan mejorar la salud humana y conocer los posibles problemas que pueden surgir con el fin de aprender a reconocerlos, controlarlos y combatirlos. Las enfermedades cardiovasculares pueden aparecer por numerosos motivos y algunos no pueden evitarse, pero seguir unos hábitos saludables tanto en el estilo de vida como en la alimentación puede reducir considerablemente los factores de riesgo. La obesidad, el colesterol o la diabetes son algunos de esos factores que deben vigilarse y que pueden remitir e incluso desaparecer siguiendo una dieta equilibrada y rica en determinadas sustancias que cada vez son más conocidas por los beneficios que conllevan en el corazón. Si aún no sabes por dónde empezar, estos son algunos alimentos que ayudan a tener un corazón sano. 1. Las nueces Las nueces son uno de los mejores alimentos para nuestro corazón. Una dieta rica en nueces y paltas está asociada a una menor mortalidad y, en concreto, a un menor riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Sus efectos positivos son debidos a sus altos niveles de ácidos grasos Omega- 3, que protegen el corazón. 2. El brócoli Aparte de ser un alimento estupendo para combatir el cáncer también lo es para nuestro corazón. Y es que tanto las frutas como las verduras nos proporcionan vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes, polifenoles, fitoesteroles, agua, enzimas… todo ello nos previene de enfermedades cardiovasculares entre otras cosas. Gracias al ácido fólico, al zinc, al hierro, al calcio, a la vitamina K y a los antioxidantes que contiene, el brócoli es un alimento que ayuda a reducir el riesgo de accidentes vasculares. 3. El chocolate negro Los beneficios del sabroso chocolate negro, en dosis moderadas, son; ayuda a restaurar la flexibilidad de las arterias y también evita que los leucocitos se peguen a las paredes de los vasos sanguíneos. Ambas circunstancias son determinantes en la ateroesclerosis (la forma más común de arteriosclerosis). Los flavonoides del cacao contienen metabolitos que promueven una circulación sanguínea saludable y polifenoles que reducen la inflamación y el riesgo de arterosclerosis. Lo mejor, chocolate con al menos 70% de cacao. 4. Las frutillas Para reducir el riesgo de un ataque al corazón nada mejor que las frutillas. comer tres o más porciones de fresas a la semana puede ayudar a las mujeres a reducir hasta un tercio el riesgo de sufrir un ataque al corazón. Y es que las frutillas contienen flavonoides, que contribuyen a dilatar las arterias, protegen el endotelio (la capa interior de los vasos sanguíneos) y controlan la tensión arterial. 5. El curry Aparte de beber 2 litros de agua al día y reducir la ingesta de azúcares, el curry puede ser otro buen aliado de la salud de nuestro corazón. Este condimento ayuda a reducir la inflamación del corazón y las probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca e hipertensión. La presencia de elementos antioxidantes (curcumina) son los responsables de que esta especia típica de la cocina hindú sea tan beneficiosa para nuestra salud cardiovascular. 6. El té verde El té verde estimula nuestro cerebro y nos ayuda a combatir el sobrepeso. Por si esto fuera poco, esta bebida llena de antioxidantes combate el cáncer (tanto el de piel, mama, pulmón, colon, esófago y vejiga) y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas. Lo ideal es tomar una o dos tazas de té al día, ya que contribuye a disminuir los niveles altos de grasa en la sangre. 7. El aceite de oliva La ingesta diaria de aceite de oliva ayuda a proteger la salud cardiovascular gracias a su composición en ácidos grasos y por sus antioxidantes. Y es que el aceite de oliva contiene grasas monoinsaturadas, esto es, cardiosaludables. Si utilizamos aceite de oliva virgen extra además añadiremos vitamina E y polifenoles (antioxidantes) que mejoran la hipertensión, bajan el colesterol LDL (o colesterol malo) y suben los niveles del colesterol bueno. 8. El pescado de mar El pescado es un alimento proteico con un alto valor biológico, ya que tiene pocas calorías y poca grasa. comer habitualmente pescado es la clave para mantener un corazón sano ya que ayuda a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos e incrementa la fluidez de la sangre. Lo recomendable, entre 2 y 3 veces por semana. 9. Las legumbres Estudios recientes han demostrado que aquellas personas que consumen legumbres diariamente tienen un 22% menos riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas que aquellos que las consumen muy de vez en cuando. Lo cierto es que sus proteínas de gran calidad y su poca grasa favorecen unos niveles de colesterol en sangre muy saludables. 10. Las naranjas Para mantener un corazón sano, jugo de naranja natural. Gracias a su zumo, aporta al organismo flavanonas que reducen factores de riesgo cardiovascular. Tanto la naranja como el jugo de naranja natural recién exprimido aportan antioxidantes y fibra que favorecen la salud cardiovascular. 11. El ajo Es quizá uno de los alimentos más conocidos que relacionamos con la salud del corazón. El ajo (y también la cebolla) reducen la tensión y la placa arterial, protegiendo nuestro corazón y equilibrando el colesterol. Aunque no sea de lo más apetecible, lo más recomendable es comerlo crudo. 12. La palta. La palta es una fruta especialmente rica en grasas monoinsaturadas que contribuyen a reducir los factores de riesgo que generan problemas cardiacos, como el llamado colesterol malo. Además, el alto contenido en potasio ayuda a controlar el ritmo cardiaco y reducir el riesgo de arritmias y los antioxidantes previenen infartos de miocardio, ictus o procesos neurodegenerativos. 13. La avena La avena contiene altas cantidades de fibra beta glucano, que actúa como una esponja y ayuda a reducir el colesterol total y el colesterol LDL. La fibra de la avena absorbe el colesterol en el intestino, ayudando a que se digiera e impidiendo que pase al sistema circulatorio y que se acumule en este. 14. Los arándanos Al igual que las frutillas y otras bayas de color, los arándanos son una gran fuente de flavonoides dietéticos que dilatan las arterias y previenen posibles problemas cardiacos como infartos. 15. La soja La soja se ha ido haciendo un hueco en nuestra alimentación debido a sus múltiples propiedades y beneficios para la salud y por la gran variedad de formas en que puede cocinarse. Cargada de proteínas poli insaturadas, fibra, vitaminas y minerales, numerosos estudios respaldan el efecto de la soja a la hora de reducir la presión arterial y al disminuir el colesterol malo. 16. El café Aunque suele ser un tema controvertido, existen numerosos estudios que señalan los beneficios que trae el consumo de café (aunque no hay que abusar). Entre otras cosas, el café es una fuente natural de antioxidantes, reduce el riesgo de obstrucción en las arterias y de cáncer de endometrio y protege contra la insuficiencia cardiaca.