Lanzaron una canción con la voz de Amy Winehouse

17/02/2019 -

La voz de la cantante británica Amy Winehouse, fallecida en 2011, a los 27 años, reapareció con el lanzamiento de la canción "Find my love", que incluye un registro inédito que estaba en poder de un antiguo productor.

La canción, grabada por Winehouse junto al rapero Nas, forma parte de un compilado musical del productor Salaam Remi, "Do It for the Culture 2".

El extracto de voz de la cantante fue grabado durante una sesión improvisada hace varios años con Remi, quien trabajó con Winehouse en sus álbumes "Back to Black" y "Frank".

La británica falleció el 23 de julio de 2011 y su voz conmovió a la industria musical por su capacidad para fusionar el soul, el jazz y pop. Publicó dos discos de estudio y en 2008 obtuvo con cinco premios Grammy, incluido Mejor Canción y Mejor Grabación ("Rehab").