El nuevo tema de Oriana Sabatini: "Todo el tiempo que perdí..."

La actriz y cantante con Julián,cuando fueron novios.

17/02/2019 -

De novia con el futbolista de la Juventus Paulo Dybala, Oriana Sabatini se encuentra en un gran momento, no solo a nivel personal, sino también en lo laboral. Sin embargo, parece que hay alguien del pasado a quien no puede olvidar. La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini acaba de lanzar su quinto tema, el primero en español. "Mis manos" hace referencia a una relación fallida en la que ella hacía todo por un hombre que no la valoraba como correspondía, ¿se la dedicará a su ex Julián Serrano? "Todo el tiempo el tiempo que perdí. Casi perfecta yo fui para ti. Y me pregunto. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por mí? Si no quieres ver lo que tienes, ya no hago falta aquí. No sabes de lo que te pierdes", arranca.

Luego continúa: "Dime por qué te necesito, cuando me tengo a mí. Yo sola sé cómo sentirlo. Mis manos dicen hacelo así".

Oriana y Julián rompieron su relación luego de tres años. Al poco tiempo el youtuber confirmó su romance con su ex compañera en Quiero vivir a tu lado, Malena Narvay. La cantante se puso de novia con el futbolista a mediados del año pasado.

Actualmente ella está dividida entre la Argentina, Italia -donde vive y trabaja su novio- y Miami, donde está grabando y produciendo, dedicada de lleno a la música.

El 2018 fue un gran año para la ex Aliados en lo que a música se refiere: llenó dos Vórterix e hizo su primer Lollapalooza, además de ser la telonera de artistas como Coldplay, Ariana Grande y Dua Lipa. Sin embargo no dejó de lado la actuación y realizó una participación en la película Perdida con Luisana Lopilato y Nicolás Furtado.