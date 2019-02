Denuncian a Morena Rial por no haber pagado la autoría de cinco canciones

17/02/2019 -

La semana pasada Morena Rial lanzó su primer tema en el marco de lo que será la publicación de su primer disco como cantante de cumbia. El nombre de ese proyecto es "El ángel del amor", y solamente vio la luz un tema al que tituló Hello Baby, dedicado a Francesco Benicio, el hijo que espera junto a su pareja, Facundo Ambrosioni, que nacerá en abril. Morena recibió acusaciones en las redes sociales que señalaban que había plagiado la letra de un tema evangelista llamado Tú estás aquí de Jesús Romero, un artista mexicano. Pero éste no es el único escándalo que rodea su carrera musical. En conversación con Clarín, Stephy "Cumbia Rosa", cantante de la movida tropical y compositora, denunció que Morena adeuda el pago de cinco canciones que le encargó para su primer disco solista. "De las ocho canciones que escribí para ella me pagó tres, resta el pago de cinco que ella me dijo que ahora no me las puede pagar, que tiene que ver si consigue la plata", aseveró Stephy y explicó: "Al estar pago mi trabajo liberé la autoría de esas tres canciones y entiendo que están registradas a su nombre".

Las cinco canciones que Stephy asegura que Morena no le pagó son "Manipulador", "Hoy", "Egoísta", "Ella" y "No me digas que no".