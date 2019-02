Los momentos más importantes del recorrido por el sistema educativo

Hoy 08:20 -

El maternal, 3 años, la sala de 4, y el preescolar, o sala de 5, son los tres momentos, probablemente más recordados y más importantes de todo el recorrido del sistema educativo de un ser humano.

La importancia radica en que el niño está en pela etapa de formación psíquica; porque es la base de todo lo que van a hacer; que le parecerá increíble por todo lo que viene, por lo que llega, y por la diferencia que van a encontrar esos niños cuando terminen esa etapa y pasen a su primer grado. En el que todos los esfuerzos educativos, pedagógicos y psicopedagógicos no hayan resultado en vano para lograr una buena articulación entre ese mundo tan increíble y tan feliz del jardín de infantes y de la escuela. Es como un mandato conductista que no podemos eludir ni los docentes, ni los gabinetistas; es como está instaurado como parte de la vida institucional.

Hemos superado aquella metodología del dejar hacer, cuando se consideraba que el construir era tomar un protagónico y dejarlo al alumno por sí mismo. El lugar del docente es y será tan importante como el lugar del alumno. Por eso no hablamos si quiera de una bipolaridad, no hablamos de una relación docente-alumno, hablamos psicológicamente de una situación de aprendizaje. Esa situación de aprendizaje está integrada por docentes, por todos los alumnos y por toda la comunidad educativa, más allá del aula: los padres, los otros compañeros, por el humor institucional, por la contención emocional que se le hace al niño.

Realmente los progresos escolares, lamentablemente no son tan rápidos como otros como el tecnológico por ejemplo. Entonces, los niños están aspirando a encontrar lo que tienen en sus casas dentro de la escuela, como la tecnología de la computación, y cuando esto no se da, se producen el aburrimiento.

Aunque parezca increíble, ya no es nuevo el tema tecnológico en edades altas, comienza con el niño que ingresa a la institución, porque les interesa muchísimo ver lo que ellos observan fuera de la escuela, y la escuela debe estar conteste con el avance extraescolar, con el avance que los chicos ven en la casa.

Primordialmente, interesa que se vaya adelantando en el sistema educativo todo lo que hace a metodología del aprendizaje e incorporando la tecnología. Pero siempre interesa, y hago hincapié en esto, en el aspecto emocional.

Vemos que hay niños que lloran, a veces todo el año, y no pueden quedar en el jardín. Hay niños que en el comienzo sorprenden a los padres saludándolos, y en ningún momento preguntan por ellos y se quedan felices en el jardín.

Hay un concepto que es ineludible y es que todos los seres humanos tenemos distintas historias, aún los chiquititos con sus pequeñas historias son pequeños grandes, pero tenemos que comprender ese sentimiento de soledad que, muchas veces, muchos de ellos no pueden elaborar, por eso el llanto, por eso la dificultad para quedarse.

Si hay un espacio, y un lugar donde tenemos que contener a un alumno, más allá de que esto debe ser en todo el recorrido del alumno, es justamente la etapa de los 3, 4 y 5 años, porque estamos hablando de una separación, de su primer gran separación de sus padres.

Los grandes por lo general no lo viven así, porque dicen “lo dejamos a las 9, los retiramos a las 11 o a las 12; se quedan a jugar, y sin embargo, el niño observa que en la casa queda la mamá con sus otros hermanitos, y piensa porqué lo dejan ahí solo y ellos quedan en casa.

En muchos casos, a esta pregunta el niño no la verbaliza, porque comúnmente, los niños no verbalizan sus temores, por lo que los psicopedagogos tienen metodologías lúdicas para entender a un niño a través de un dibujo o de un juego. He aquí una de las tareas importantísimas de los jardines.

Por qué el jardín de infantes en la base del conocimiento, porque es la presentación del sistema educativo a un alumno. Se le presenta a la escuela a la que va a acudir toda su vida prácticamente, porque si nos ponemos a pensar, ingresa a los 3 años y egresa de una universidad a los 25 o 30 años, estamos hablando del período más joven de un ser humano, de gran parte de su vida en el que el sistema educativo lo acompaña.

El sistema educativo tiene un aspecto por el que nunca va a poder ser reemplazado. Es el lugar de encuentro, donde nos encontramos con angustias y con miedos, pero nos encontramos con otro, y sabemos, psicoanalíticamente hablando, que nadie puede estar en su total soledad, que siempre hay otro; otro amigo; otro competidor; un otro al que tengo bronca o me tiene bronca, pero siempre hay otro con quien voy a construir una vida, un aprendizaje. Esto pasa antes del jardín, pero de una forma espontánea e informal. Entonces, la escuela le va a dar esa formalidad dentro del sistema educativo a esa necesidad de socialización que todo ser humano tiene, y que hace que con el tiempo nos cueste dejar la escuela, esa compañía que hemos conocido.

Los niños deben sentir en el jardín de infantes, ante todo, que comienza una vida importante para el descubrimiento, una vida importante para descubrir con otra persona; una vida que va a ser interesante porque la guía una docente que va a hacer que esa tarea sea interesante. Hacia ahí vamos, ese es el objetivo.

Luego ya tratará de negociar con ese primer grado que siempre va a ser un duelo, una pérdida de esos tres años de un mundo increíble que es el jardín, pero que le va a dar pie, que le va a ayudar a elaborar esa nueva etapa de su escuela primaria.