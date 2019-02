Los hinchas del Inter hablaron: “Fuera los mercenarios”

Hoy 18:51 -

Mauro Icardi estuvo en la tribuna durante la victoria del Inter sobre la Sampdoria y los hinchas dejaron en claro que la relación con el centro delantero está definitivamente rota. El escándalo sigue creciendo y no parece haber una solución en un futuro cercano.

Te recomendamos: "Mitre lamentó la muerte de Ramos, ex jugador de la institución"

“Inter y su gente no merecen ciertos comportamientos, no merecen jugadores con dudoso compromiso. Ganan dinero cada seis meses sin respetar los contratos. Los hinchas del Inter no pueden aceptar que un jugador del día a la mañana decida que esta gloriosa camiseta ya no es suficiente para él y su ego”, se podía leer en los planfletos repartidos antes del encuentro.

En el mismo comunicado, agrega: “Muchos jugadores han vestido nuestra camiseta con diferentes resultados. Por eso nunca olvidaremos a los Walter Zenga, Nicola Berti, Paul Ince, Zamorano, Cruz, Simeone, Materazzi, Samuel Eto'o, Andrea Ranocchia... No todos son campeones, no todos son santos, pero ciertamente son hombres verdaderos. Fuera los mercenarios del Inter”.

En el mismo sentido, durante el partido se entonó la canción “Solo hay un capitán”, apoyando a Samir Handanovic, nuevo encargado de llevar la cinta.