CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de febrero de 2019

18/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 UNA PARTE DE MÍ

17.15 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR

(CONTINÚA)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.300 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 EL FESTIVAL





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CÓRDOBA VS. VILLA DALMINE

17.00 IRON SPORTS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO REGIONAL: CS

FERNÁNDEZ vs. CA INDEPENDIENTE

20.30 CULTURAR TV

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO.

23.00 SANTIAGO BAILA





CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME





PELÍCULAS

CINEMAX

01.20 RAY

04.23 LA CHICA INDICADA

06.21 GEMELOS

08.32 LA DAMA DE ORO

10.35 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

12.53 DAMAS EN GUERRA

15.19 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

17.26 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER

19.46 LA DAMA DE ORO

21.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO

TNT

02.57 PROYECTO X

04.23 BUZZ - SEASON 7

06.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE

07.09 POSEIDÓN

08.50 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

10.53 UNA PAREJA EXPLOSIVA

12.44 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

14.50 GIGANTES DE ACERO

17.08 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA

FUERZA

19.53 ZOOTOPIA

22.00 HOTEL TRANSYLVANIA

23.37 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

00.47 GRAVEDAD

TCM

00.28 MUERTE SÚBITA

02.31 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ

04.05 LOST

04.51 LOST

05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.37 LOST

08.22 LOST

09.06 LOST

09.51 LOST

10.35 CASADOS CON HIJOS

11.00 CASADOS CON HIJOS

11.25 CASADOS CON HIJOS

11.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.14 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

13.03 LOST

13.47 LOST

14.31 CASADOS CON HIJOS

14.56 CASADOS CON HIJOS

15.21 CASADOS CON HIJOS

15.46 CASADOS CON HIJOS

16.10 SUPERMAN IV. BUSCA DE LA PAZ

17.48 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

19.24 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

22.00 MUERTE SÚBITA

SPACE

00.27 VACACIONES EXPLOSIVAS

02.14 PACTO CRIMINAL

04.17 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ

05.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 UN DÍA DIFÍCIL

07.18 CIUDAD EN LLAMAS

08.52 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER

10.37 FLASHPOINT

11.51 CINTA ROJA

13.37 ASESINOS

16.05 EL ESPECIALISTA

18.05 TANGO Y CASH

20.00 EL TURISTA

22.00 VACACIONES EXPLOSIVAS





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

BELGRANO (S) Nº 1807

* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE

ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.

INVITADOS: LOS NECIOS

Y ASUNTO.

* JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE LUCIANO

GUZMÁN.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

EL JUEVES 2 DE MARZO SE REALIZARÁ

EL CARNAVAL DE LA FAMILIA.

SHOWS EN VIVO Y SORTEOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA

FE)

+ SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE,

CONCIERTO EXCLUSIVO

DE “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.

+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS

23, SALITRAL REALIZARÁ UNA

PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO.

CENTRO CULTURAL

RICARDO ROJAS

(PRINGLES Y LIBERTAD)

EL DIRECTOR EDUARDO GONZÁ-

LEZ NAVARRO DICTARÁ UN TALLER

DE INICIACIÓN ACTORAL,

EXPRESIÓN CORPORAL, PRÁCTICA

DE LA ACTUACIÓN Y VOCALIZACIÓN.

POR INFORMES E INSCRIPCIONES,

EN PRINGLES Y LIBERTAD,

DE 18.30 A 23.30.





CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.30 (Cast) 20.00

TAMPOCO TAN GRANDES

(2D) COMEDIA (+13)

HOY - 21.20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.00 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22.10 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.20

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 18.30 (Cast) 21.30

ESCAPE ROOM. SIN SALIDA

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 20/02 19.15

(Subt)

DRAGON BALL SÚPER.

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 16.30 (Cast)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.30 (Cast)





HÍPER LIBERTAD

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO PARA MAYORES

DE 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-

CASTELLANO 3D 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP

CASTELLANO 2D 17:40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS CON RESERVAS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D - 22:30