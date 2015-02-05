CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de febrero de 2019
A LAS 21.30 MINUTO PARA GANAR
Por El Liberal
18/02/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1RA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 UNA PARTE DE MÍ
17.15 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.30 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR
(CONTINÚA)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.00 VERDADES SECRETAS
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.300 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 EL FESTIVAL
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CÓRDOBA VS. VILLA DALMINE
17.00 IRON SPORTS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO REGIONAL: CS
FERNÁNDEZ vs. CA INDEPENDIENTE
20.30 CULTURAR TV
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO.
23.00 SANTIAGO BAILA
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
01.20 RAY
04.23 LA CHICA INDICADA
06.21 GEMELOS
08.32 LA DAMA DE ORO
10.35 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
12.53 DAMAS EN GUERRA
15.19 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
17.26 DESCENDIENTES 2. VAN A CAER
19.46 LA DAMA DE ORO
21.51 RÁPIDO Y FURIOSO. RETO TOKIO
TNT
02.57 PROYECTO X
04.23 BUZZ - SEASON 7
06.00 UN PEQUEÑO GRAN VIAJE
07.09 POSEIDÓN
08.50 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
10.53 UNA PAREJA EXPLOSIVA
12.44 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
14.50 GIGANTES DE ACERO
17.08 STAR WARS. EL DESPERTAR DE LA
FUERZA
19.53 ZOOTOPIA
22.00 HOTEL TRANSYLVANIA
23.37 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
00.47 GRAVEDAD
TCM
00.28 MUERTE SÚBITA
02.31 SUPERMAN IV. EN BUSCA DE LA PAZ
04.05 LOST
04.51 LOST
05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.13 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.37 LOST
08.22 LOST
09.06 LOST
09.51 LOST
10.35 CASADOS CON HIJOS
11.00 CASADOS CON HIJOS
11.25 CASADOS CON HIJOS
11.50 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.14 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.38 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
13.03 LOST
13.47 LOST
14.31 CASADOS CON HIJOS
14.56 CASADOS CON HIJOS
15.21 CASADOS CON HIJOS
15.46 CASADOS CON HIJOS
16.10 SUPERMAN IV. BUSCA DE LA PAZ
17.48 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
19.24 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
22.00 MUERTE SÚBITA
SPACE
00.27 VACACIONES EXPLOSIVAS
02.14 PACTO CRIMINAL
04.17 TODAVÍA ESTAMOS AQUÍ
05.40 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 UN DÍA DIFÍCIL
07.18 CIUDAD EN LLAMAS
08.52 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER
10.37 FLASHPOINT
11.51 CINTA ROJA
13.37 ASESINOS
16.05 EL ESPECIALISTA
18.05 TANGO Y CASH
20.00 EL TURISTA
22.00 VACACIONES EXPLOSIVAS
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
BELGRANO (S) Nº 1807
* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE
ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.
INVITADOS: LOS NECIOS
Y ASUNTO.
* JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE LUCIANO
GUZMÁN.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
EL JUEVES 2 DE MARZO SE REALIZARÁ
EL CARNAVAL DE LA FAMILIA.
SHOWS EN VIVO Y SORTEOS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA
FE)
+ SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE,
CONCIERTO EXCLUSIVO
DE “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.
+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS
23, SALITRAL REALIZARÁ UNA
PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO.
CENTRO CULTURAL
RICARDO ROJAS
(PRINGLES Y LIBERTAD)
EL DIRECTOR EDUARDO GONZÁ-
LEZ NAVARRO DICTARÁ UN TALLER
DE INICIACIÓN ACTORAL,
EXPRESIÓN CORPORAL, PRÁCTICA
DE LA ACTUACIÓN Y VOCALIZACIÓN.
POR INFORMES E INSCRIPCIONES,
EN PRINGLES Y LIBERTAD,
DE 18.30 A 23.30.
CINES
SUNSTAR
LEGO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17.30 (Cast) 20.00
TAMPOCO TAN GRANDES
(2D) COMEDIA (+13)
HOY - 21.20 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17.00 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16.45 (Cast)
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 22.10 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
(2D) TERROR (+13 AÑOS)
HOY - 19.00 (Cast) 22.20
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 18.30 (Cast) 21.30
ESCAPE ROOM. SIN SALIDA
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 20/02 19.15
(Subt)
DRAGON BALL SÚPER.
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 16.30 (Cast)
GREEN BOOK. UNA AMISTAD
SIN FRONTERAS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 19.00 (Cast) 22.00
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16.30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA APTO PARA MAYORES
DE 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-
CASTELLANO 3D 20:00-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-
LA GRAN AVENTURA LEGO
2. ATP
CASTELLANO 2D 17:40
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
APTA 13 AÑOS CON RESERVAS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D - 22:30