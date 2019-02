Gallardo acusó a Crespo por el corte de luz y tuvieron un fuerte cruce en la cancha

Fotos CRUCE. Crespo y Gallardo se abrazaron y luego, el DT de River hizo una fuerte acusación.

18/02/2019 -

Pocos segundos después del corte de luz en pleno primer tiempo entre Banfield y River, Marcelo Gallardo se acercó a los árbitros. Hasta ahí llegó Renato Civelli, quien al escuchar algo que le dijo el Muñeco se mostró molesto.





Enseguida, los dos entrenadores, en medio de la cancha y, después de un breve cruce de palabras, cada uno siguió su camino y el ex centrodelantero hizo un innegable gesto de no estar de acuerdo con lo que había dicho su ex compañero en River y la Selección.





Marcelo Gallardo y Hernán Crespo pasaron así del abrazo a la discusión por un corte de luz en el estadio Florencio Sola,en el choque entre Banfield y River por la fecha 19 de la Superliga. Gallardo y Crespo se saludaron de manera cordial en la previa del partido debido a su pasado riverplatense. Ambos se iniciaron en las divisiones juveniles del club de Núñez y se consagraron campeones en la Copa Libertadores 1996.





Sin embargo, el corte de luz a los 27 minutos del primer tiempo provocó el enojo de Gallardo, quien interpretó que fue a propósito.





‘¡No podía creer lo que me estaba diciendo Gallardo! ¿Para qué vamos a querer parar el partido?’, dijo Crespo consultado por Fox Sports en el césped del Florencio Sola.





Las cámaras de televisión captaron el momento exacto del cruce entre Gallardo, visiblemente molesto, y Crespo quien quedó incrédulo ante el reclamo del ‘Muñeco’. El ex goleador también expresó su descontento con el entrenador de River a través de un ademán.