Izquierdoz, sobre Riquelme: "Es el más grande de todos"

Fotos LUJO. Izquierdoz habló del caño que le hizo Román sin tocar la pelota.

18/02/2019 -

La última gran obra de arte de Juan Román Riquelme en la Bombonera había sido justamente en un Boca - Lanús: un caño sin tocar la pelota a Jorge Izquierdoz, por aquel entonces defensor del Grana y hoy en el Xeneize. Ahora el central habló de esa jugada.





‘No sabía que había sido el último partido entre Boca y Lanús en esta cancha. Yo decía: ‘¿cómo puede ser que no hayan jugado en todo este tiempo, mientras yo estaba en México?’. Qué va a ser... Quedé en la historia. Es Román, el más grande de todos. No me puedo quejar’, expresó Izquierdoz.





Por otro lado, hizo un breve análisis del partido y no baja a Boca, tercero detrás de Defensa y Racing, de la pelea por el título: ‘Fue duro, no le encontrábamos la vuelta. Lanús es ordenado y sabe a lo que juega. Había que ganar y lo hicimos", cerró.