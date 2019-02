18/02/2019 -

La última Copa Libertadores, River la ganó en la cancha pero es el TAS el que, en definitiva, tiene la última palabra. Porque en aquél entonces Boca hizo una presentación formal ante el Tribunal porque consideraba injusto que el partido tuviese que jugarse cuando el reglamento plantea la posibilidad de dar por ganado el partido. El fallo saldría entre mayo y junio y Juan Carlos Crespi es muy optimista:

‘Boca está trabajando bien con el TAS, y lo está haciendo por justicia, no por tener privilegios en el escritorio como nos hicieron a nosotros en el 2015. Yo creo que vamos a tener un resultado positivo, y si el resultado es positivo yo voy a festejar 154 años porque se la sacan a River, no porque se la den a Boca, si se la sacan a River porque la ganaron injustamente’, dijo en Boca de Selección el ex dirigente de Boca.