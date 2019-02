Fotos Consternación en Loreto por la muerte de un joven árbitro

LORETO, Loreto (C). Ayer fueron sepultados los restos mortales de Roger Esteban Galván, un joven árbitro, de 37 años, que dejó de existir a poco de dirigir un partido solidario que se desarrolló en una cancha privada de esta ciudad. Según lo indicaran sus familiares, Galván llegó a su domicilio y expresó que no se sentía bien y sufrió una descompensación. De inmediato, fue asistido por un vecino enfermero, quien le brindó los primeros auxilios, pero la víctima no se pudo reponer de la grave descompensación cardíaca, que le produjo la muerte casi instantáneamente. Roger Esteban Galván, de carácter amable y solidario, integraba una de las familias tradicionales de esta ciudad y su función de árbitro que desempeñaba en la Asociación de Futbolistas Amateur Loretanos lo hizo cultivar una importante cantidad de amigos.