Las mejores y peores comidas para nuestro corazón (2ª y última parte)

18/02/2019 -

De la misma manera que existen comidas saludables, también existen las denominadas "peores comidas para el corazón". Un ataque cardíaco ocurre cuando el flujo de sangre al corazón se bloquea, porque hay grasa acumulada en las arterias, lo que provoca la muerte celular. Hay muchas causas para llegar a un ataque: fumar, ser sedentario, y tener una dieta alta en calorías, sodio y grasas saturadas. El 90 por ciento de las mujeres tiene al menos uno o dos factores de riesgo de afección cardíaca. Y el principal, comenzando por las hispanas, es la obesidad. Por eso, un buen comienzo para cuidar al corazón es una dieta saludable, en el Mes del Corazón, que se celebra cada febrero. 1. Hamburguesas Para colaborar con una óptima salud cardíaca, la dieta de un adulto debe sumar a lo largo del día: no más de 2.000 calorías, menos de 1.500 miligramos de sodio, menos de 16 gramos de grasas saturadas y unos 300 miligramos de colesterol. Cualquier hamburguesa de cadena triplica estos números. 2. Panceta o tocino El bacón o panceta es la grasa que está entre el cuero y la carne del cerdo, así que es colesterol puro: una media libra está compuesta en un 84 por ciento de grasa, tiene demasiadas calorías (más de 1.000) y muchísima sal. Además de pocos nutrientes. 3. Comidas étnicas Empezando por la china, las comidas étnicas de restaurantes, incluso las hispanas, tienen un peligroso contenido de sal, que eleva el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso, elegir las verduras al vapor. 4. Sándwiches industriales Los preparados en cadenas o supermercados suelen tener demasiado fiambre. Y los embutidos son la peor opción para el corazón: pura grasa y sal. El tomate, la lechuga y la cebolla, claro, siempre son bienvenidos. 5. facturas El problema con las donas no es sólo su gran aporte calórico, sino que tienen un alto contenido de grasas "trans", que son perjudiciales para el buen flujo sanguíneo. El 75 por ciento de las grasas "trans" que consumimos provienen de productos de pastelería comercial. 6. Comidas y ensaladas de supermercados. Recurrir a las comidas preparadas que ofrecen los supermercados puede ser un error. Suelen tener un contenido de sal muy alto y, además, las opciones muchas veces no saludables están "camufladas" entre las que sí lo son. Consejo de los cardiólogos: elegir ensaladas de verduras, tomate y lechuga. Y NO agregar aderezos. 7. Entradas Una tentación que también está en los restaurantes son las entradas, en especial las que contienen pastas o frituras. La rutina hispana de pedir entradas, primer plato y postre, puede agregar una peligrosa cantidad de calorías. 8. Papas fritas industriales. Al igual que las donas, las papas fritas de cadena o restaurantes tienen muchas grasas "trans", que perjudican la salud cardíaca. Y, otra vez, aparece la enemiga sal: una porción mediana de una cadena de comida rápida puede contener hasta 1.200 miligramos. 9. Snacks o galletas dulces. Son los enemigos número uno del peso. Para reemplazarlos, frutas frescas en trozos, son fáciles de comer y dan una buena sensación de saciedad. Y no olvidar las pasas de uva, una alternativa dulce y sana. Desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero siempre pregonamos la necesidad de una dieta saludable y la practica regular de actividad física para llevar una buena calidad de vida, supervisada siempre por un profesional médico.