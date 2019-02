Diez chicas trans desnudan su mundo en "Reina de Corazones"

18/02/2019 -

El cineasta Guillermo Bergandi estrena este jueves "Reina de Corazones", un documental en el que indaga en el mundo de la transexualidad mediante las historias de vida, en primera persona, de diez chicas trans. Los colores saturados en el tratamiento de las imágenes y la alegría y el color que representan las celebraciones de la comunidad LGBT, son dos puntos centrales en la búsqueda estética de este documental. "Opté por ese entorno audiovisual como contrapunto. Por un lado, contar estas historias duras, pero desde la estética mostrar un mundo alegre, por eso les pedí que eligieran un lugar que las conectara con algo lindo. Eso genera la sensación, la contradicción interna. Es cómo combaten desde la alegría", explicó Bergandi a Télam. "Muchas chicas de Salta se tuvieron que ir porque la misma sociedad o la familia las expulsó y se tuvieron que hacer de cero en Buenos Aires, siendo travestis. O se matan o se ríen, son víctimas pero no se victimizan", dijo, remitiéndose a su experiencia durante los meses de rodaje del filme que ya se exhibió en diez países.

¿Cómo surge la idea de filmar estas historias?

Llegué a la cooperativa Ar/tv Trans por una amiga que era asistente de producción en la obra "La casa de Bernarda Alba" y propuse ayudarlas. Días después, me llamó Daniela Ruíz, fundadora de la cooperativa, y fui a dar clases de teatro. Tenía mucha curiosidad y ganas de conocer. Tuve la posibilidad de darle clases a personas que salían del Borda, a jóvenes adultos en la cárcel y a chicos con autismo y son mundos que me interesan y a los que accedo a través de la actuación. El proyecto surgió tras cinco meses de clases, cuando se empezaba a abrir ese mundo interno. Ellas estaban cómodas y se dieron cuenta de que iba con ingenuidad, tratando de aportar y no desde la estafa.

¿Cuál es el objetivo del documental?

Hay muchos temas que son mencionados y que podría haber profundizado, como la prostitución, inclusión laboral, ley de Identidad o la maternidad, pero hubieran sido otras historias y un tipo de documental más informativo que a mí no me atrapa mucho. Por eso, me senté frente a las chicas y les pregunté: "¿De qué hablamos?, ¿qué quieren que el otro vea?" Quisimos mostrar la humanidad de cada una, su corazón y que el público empatice con ellas, que son personas, que tienen obstáculos y que los enfrentan. También se pone en juego la cuadratura que tenemos los hombres y la mujer desde el lugar de la mujer.l