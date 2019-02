Furor: El increíble accidente durante las 500 millas de Daytona

Hoy 15:21 -

Las espectaculares imágenes de un accidente ocurrido el 17 de febrero, en el que se vieron involucrados más de 20 autos durante las 500 millas de Daytona, la carrera de automovilismo más importante de la Copa Nascar, se convirtió en furor en las redes sociales.

El accidente ocurrió a diez vueltas para el final de la competencia, celebrada en Daytona Beach (Florida, Estados Unidos), cuando uno de los pilotos aparentemente perdió el control de su vehículo, provocando una colisión en cadena.

Ninguno de los pilotos involucrados en el múltiple choque resultó herido de gravedad, aunque muchos de los autos sufrieron serios daños.

El accidente fue aprovechado por Denny Hamlin, de FedEx Express Toyota, quien se llevó la victoria de la 61ª edición anual de las 500 millas de Daytona, una de las carreras más importantes de EE.UU.

The Big One strikes in the closing laps at @DISupdates.#DAYTONA500 pic.twitter.com/wBHo7EH6Ok