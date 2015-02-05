CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de febrero de 2019
A LAS 23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE.
Por El Liberal
19/02/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.30 CASADOS CON HIJOS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 UNA PARTE DE MÍ
17.15 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)
23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.00 VERDADES SECRETAS
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
19.00 TPA NOTICIA
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 VHS
16.00 FANÁTICAS
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO REGIONAL: VÉLEZ DE SAN RAMÓN VS. COMERCIO
20.30 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
12.30 NOTI EXPRESS
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FUTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURISTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
03.11 UN MONSTRUO EN EL CAMINO
04.58 UN EQUIPO INCOMPARABLE
06.35 TODO POR MI HIJO
08.35 FIN DE CURSO
10.38 ESPERANDO POR SIEMPRE
12.31 EL ENCANTO DE LA BESTIA
14.16 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA
15.57 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS
18.14 EL ENCANTO DE LA BESTIA
19.58 INVASORES
22.00 GAME OF THRONES 06 EPS 03
23.06 DÉJÀ VU
TNT
02.22 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2
04.07 BUZZ - SEASON 7
06.00 GETAWAY
07.30 POSEIDÓN
09.09 AHORA SON 13
11.27 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL
13.27 SHERLOCK HOLMES
15.49 HOTEL TRANSYLVANIA
17.26 ZOOTOPIA
19.33 MÉXICO EN LA MIRA
20.05 FURIA DE TITANES
22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
00.12 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
01.22 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
TCM
01.42 TIERRA DE LOS MUERTOS
03.42 LOST
04.28 LOST
05.12 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.23 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
06.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.10 LOST
07.55 LOST
08.40 LOST
09.25 LOST
10.09 CASADOS CON HIJOS
10.34 CASADOS CON HIJOS
10.59 CASADOS CON HIJOS
11.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
12.35 LOST
13.20 LOST
14.04 CASADOS CON HIJOS
14.29 CASADOS CON HIJOS
14.54 CASADOS CON HIJOS
15.19 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER
16.48 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA
19.25 WATERWORLD
22.00 FURIA SALVAJE
23.42 TIERRA DE LOS MUERTOS
SPACE
04.08 TIFÓN. AMENAZA INMINENTE
05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE
06.00 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER
07.36 FLASHPOINT
08.49 CINTA ROJA
10.32 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD
DEL ANILLO
13.42 HELLBOY
15.52 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO
AGUAS MISTERIOSAS
18.17 EL TURISTA
20.12 AGENTE SALT
22.00 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
BELGRANO (S) Nº 1807
* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE
ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.
INVITADOS: LOS NECIOS
Y ASUNTO.
* JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO
EXCLUSIVO DE LUCIANO
GUZMÁN.
CLUB OLÍMPICO
(LA BANDA)
EL JUEVES 2 DE MARZO SE REALIZARÁ
EL CARNAVAL DE LA FAMILIA.
SHOWS EN VIVO Y SORTEOS.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA
FE)
+ SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE,
CONCIERTO EXCLUSIVO
DE “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.
+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS
23, SALITRAL REALIZARÁ UNA
PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ
SU NUEVO DISCO.
CENTRO CULTURAL
RICARDO ROJAS
(PRINGLES Y LIBERTAD)
EL DIRECTOR EDUARDO GONZÁ-
LEZ NAVARRO DICTARÁ UN TALLER
DE INICIACIÓN ACTORAL,
EXPRESIÓN CORPORAL, PRÁCTICA
DE LA ACTUACIÓN Y VOCALIZACIÓN.
POR INFORMES E INSCRIPCIONES,
EN PRINGLES Y LIBERTAD,
DE 18.30 A 23.30.
CINES
SUNSTAR
LEGO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17.30 (Cast) 20.00
TAMPOCO TAN GRANDES
(2D) COMEDIA (+13)
HOY - 21.20 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17.00 (Cast)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN 3 (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16.45 (Cast)
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 22.10 (Subt)
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
(2D) TERROR (+13 AÑOS)
HOY - 19.00 (Cast) 22.20
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 18.30 (Cast) 21.30
ESCAPE ROOM. SIN SALIDA
(2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
DESDE HOY HASTA EL 20/02 19.15
(Subt)
DRAGON BALL SÚPER.
BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 16.30 (Cast)
GREEN BOOK. UNA AMISTAD
SIN FRONTERAS (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY - 19.00 (Cast) 22.00
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16.30 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA
GUERRERA APTO PARA MAYORES
DE 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-
CASTELLANO 3D 20:00-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
CÓMO ENTRENAR A TU
DRAGÓN ATP
CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-
LA GRAN AVENTURA LEGO
2. ATP
CASTELLANO 2D 17:40
FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2
APTA 13 AÑOS CON RESERVAS
CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50
SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D - 22:30