CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de febrero de 2019

A LAS 23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE.

19/02/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.30 CASADOS CON HIJOS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 UNA PARTE DE MÍ

17.15 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MINUTO PARA GANAR (CONTINÚA)

23.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.00 VERDADES SECRETAS

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES


TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

19.00 TPA NOTICIA


CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 VHS

16.00 FANÁTICAS

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO REGIONAL: VÉLEZ DE SAN RAMÓN VS. COMERCIO

20.30 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF


CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURISTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR


PELÍCULAS

CINEMAX

03.11 UN MONSTRUO EN EL CAMINO

04.58 UN EQUIPO INCOMPARABLE

06.35 TODO POR MI HIJO

08.35 FIN DE CURSO

10.38 ESPERANDO POR SIEMPRE

12.31 EL ENCANTO DE LA BESTIA

14.16 AMORES, ENREDOS Y UNA BODA

15.57 BIENVENIDO A CASA, ROSCOE JENKINS

18.14 EL ENCANTO DE LA BESTIA

19.58 INVASORES

22.00 GAME OF THRONES 06 EPS 03

23.06 DÉJÀ VU

TNT

02.22 LA NOCHE DEL DEMONIO. CAPÍTULO 2

04.07 BUZZ - SEASON 7

06.00 GETAWAY

07.30 POSEIDÓN

09.09 AHORA SON 13

11.27 CLICK. PERDIENDO EL CONTROL

13.27 SHERLOCK HOLMES

15.49 HOTEL TRANSYLVANIA

17.26 ZOOTOPIA

19.33 MÉXICO EN LA MIRA

20.05 FURIA DE TITANES

22.00 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

00.12 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

01.22 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

TCM

01.42 TIERRA DE LOS MUERTOS

03.42 LOST

04.28 LOST

05.12 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.23 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

06.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.10 LOST

07.55 LOST

08.40 LOST

09.25 LOST

10.09 CASADOS CON HIJOS

10.34 CASADOS CON HIJOS

10.59 CASADOS CON HIJOS

11.24 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.48 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

12.35 LOST

13.20 LOST

14.04 CASADOS CON HIJOS

14.29 CASADOS CON HIJOS

14.54 CASADOS CON HIJOS

15.19 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

16.48 CAPITÁN DE MAR Y GUERRA

19.25 WATERWORLD

22.00 FURIA SALVAJE

23.42 TIERRA DE LOS MUERTOS

SPACE

04.08 TIFÓN. AMENAZA INMINENTE

05.35 HOLLYWOOD ONE ON ONE

06.00 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER

07.36 FLASHPOINT

08.49 CINTA ROJA

10.32 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. LA COMUNIDAD

DEL ANILLO

13.42 HELLBOY

15.52 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO

AGUAS MISTERIOSAS

18.17 EL TURISTA

20.12 AGENTE SALT

22.00 SHOCK WAVE. ONDA EXPANSIVA


A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

BELGRANO (S) Nº 1807

* JUEVES 21, A LAS 22.30, RE

ACÚSTICO CON ROMPIENDO ESQUEMAS.

INVITADOS: LOS NECIOS

Y ASUNTO.

* JUEVES 28, A LAS 23, CONCIERTO

EXCLUSIVO DE LUCIANO

GUZMÁN.

CLUB OLÍMPICO

(LA BANDA)

EL JUEVES 2 DE MARZO SE REALIZARÁ

EL CARNAVAL DE LA FAMILIA.

SHOWS EN VIVO Y SORTEOS.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN ESQUINA SANTA

FE)

+ SÁBADO 2 DE MARZO, A LA MEDIANOCHE,

CONCIERTO EXCLUSIVO

DE “LOS ARCANOS DEL DESIERTO”.

+ VIERNES 8 DE MARZO, A LAS

23, SALITRAL REALIZARÁ UNA

PEÑA EN DONDE PRESENTARÁ

SU NUEVO DISCO.

CENTRO CULTURAL

RICARDO ROJAS

(PRINGLES Y LIBERTAD)

EL DIRECTOR EDUARDO GONZÁ-

LEZ NAVARRO DICTARÁ UN TALLER

DE INICIACIÓN ACTORAL,

EXPRESIÓN CORPORAL, PRÁCTICA

DE LA ACTUACIÓN Y VOCALIZACIÓN.

POR INFORMES E INSCRIPCIONES,

EN PRINGLES Y LIBERTAD,

DE 18.30 A 23.30.


CINES

SUNSTAR

LEGO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.30 (Cast) 20.00

TAMPOCO TAN GRANDES

(2D) COMEDIA (+13)

HOY - 21.20 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17.00 (Cast)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN 3 (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.45 (Cast)

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 22.10 (Subt)

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

(2D) TERROR (+13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.20

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 18.30 (Cast) 21.30

ESCAPE ROOM. SIN SALIDA

(2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

DESDE HOY HASTA EL 20/02 19.15

(Subt)

DRAGON BALL SÚPER.

BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 16.30 (Cast)

GREEN BOOK. UNA AMISTAD

SIN FRONTERAS (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY - 19.00 (Cast) 22.00

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16.30 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

BATTLE ÁNGEL: LA ÚLTIMA

GUERRERA APTO PARA MAYORES

DE 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:10 - 22:40-

CASTELLANO 3D 20:00-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

CÓMO ENTRENAR A TU

DRAGÓN ATP

CASTELLANO 2D 18:00 - 20:30-

LA GRAN AVENTURA LEGO

2. ATP

CASTELLANO 2D 17:40

FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2

APTA 13 AÑOS CON RESERVAS

CASTELLANO 2D 20:10 - 22:50

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D - 22:30

 
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