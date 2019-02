Feromonas: Qué son y cómo influyen en nuestra vida sexual (2ª parte)

19/02/2019 -

CONDUCTAS BÁSICAS PARA DISFRUTAR DE UNA SEXUALIDAD PLENA Y SATISFACTORIA



A pesar de todo lo que se ha publicado sobre psicología y sexualidad, la influencia cultural perpetuada por la televisión, los anuncios y los multimedios en general aún siguen influyendo sobre nuestras creencias de cómo deberíamos vivir nuestra sexualidad. Hoy vivimos rodeados de una hipersexualidad distorsionada a través de la cual, sobre todo en los jóvenes, se potencia la aparición de un deseo que prevalece sobre el del otro, razón por la cual los profesionales hemos de abordar el tema de la sexualidad con mirada de género. Lo cierto es que nuestras creencias y fantasías en torno a cómo debería ser la vida en pareja y cómo hemos de vivir nuestra sexualidad, están estrechamente relacionadas con las dificultades que nos encontramos los neuropsicólogos en la consulta.



Vivir una sexualidad mejor Grandes especialistas e investigadores de las neurociencias y neuropsicólogos aportaban sus mociones comentando que el órgano sexual más potente es nuestro cerebro. Por tanto, si vivimos nuestra sexualidad concentrándonos en pensamientos que alimentan la culpa, los prejuicios y los estereotipos, estamos condenados a la insatisfacción sexual. Los especialistas e inclusive especialistas sexólogos también nos recordaba que vivimos en una era en la que todos disponemos de televisor en casa pero, aún hoy, hay muchas mujeres que no saben qué quiere decir tener un orgasmo.

