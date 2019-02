FÚNEBRES | 19 de febrero de 2019

19/02/2019 -

ARAMAYO, SEGUNDO HILARIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Su esposa Rosa A. Saavedra, sus hijos Nestor, Carlos, Ruly y Mary, hijos políticos, Magui, Cristina, Noemí y Jorge, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 s.v. EMPRESA SANTIAGO.

ÁVILA DE SALAZAR, RITA VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Su esposo Jose Salazar sus hijos Leo, Ailen, Salazar, su mamá Petrona Alvares, hnos y demas familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de San Ramon, dpto. Guasayan. Cob. Hamburgo s/a servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Sus hijos Hugo, Ana, Gustavo e Ines, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Su hijo Juan Gustavo su esposa Sandra y sus hijos Fabiana, Juan Ignacio y Stefania, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Su hija Ana Josefina Terrosa, hijo politico Dardo Llanos, sus nietos Ana Carolina Rafael Terrosa, Juan Carlos Rafael Terrosa, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ VDA. DE TERROSA, ANTONIA JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Graciela P. de Parnás y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su hija Anita en este momento de tanto dolor.

GODOY, JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Sus hijos Alejandro, Fernando, Luis y Nora, h, políticos Paola y Jose. Nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la paz. Servicio realizado por COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 4219787.

GORETTA, OSCAR NELO (q.e.p.d.) Falleció 17/2/19 en Noetinger, Córdoba|. Su hijo Carlos, su esposa Ana Belén Fernández, sus nietas Isabella y Julieta Goretta participan el fallecimiento de su querido padre y abuelito que partió de esta vida dejando trabajo, honestidad, amistad y alegría. Te extrañaremos Oscar. Descansa en paz.

GORETTA, OSCAR NELO (q.e.p.d.) Falleció 17/2/19 en Noetinger, Córdoba|. Vicente Fernández, Mariana del P. Fernández, Juan Gutiérrez, Jimena Fernández, Sebastián Rojas, Álvaro Fernández, Mariana Ledesma y sus respectivas familias participan con profundo dolor la inesperada muerte del padre de su cuñado Carlos. Ruegan a Dios resignación para Yolanda y su familia.

GORETTA, OSCAR NELO (q.e.p.d.) Falleció 17/2/19 en Noetinger, Córdoba|. Mariana del Pilar Fernández, su esposo Juan Gutiérrez, sus hijos Baltasar, Francisco y Santiago acompañan a su cuñado y tío Carlos ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

GORETTA, OSCAR NELO (q.e.p.d.) Falleció 17/2/19 en Noetinger, Córdoba|. Su consuegro Luis Alberto Fernández, esposa e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su yerno Carlos y a Belén Fernández, en el dolor y la resignación, rogando oraciones en su memoria y por su descanso eterno

KOBYLAÑSKI, JOSÉ RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 8/2/19|. Dr. Néstor Giraudo y su esposa Cristina Avila de Giraudo participan su fallecimiento acompañan a Lucy y su familia, ruegan oraciones en su memoria.

LEARDI. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. El consorcio de propietarios del edificio Torre DISA, el administrador, encargados y demás empleados participan con inmenso dolor su fallecimiento, excelente persona y amigo. Acompañamos a su familia en este momento de dolor. Rogamos una oración en su querida memoria.

LEARDI. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. El Consorcio Pellegrini participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

LEARDI. LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Sus amigos Leandro Basbús, David y Carla Diambra participan con profundo dolor el fallecimiento de la excelente persona que fué Luis Leardi.

LESCANO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Su esposa: María Elena Estelles, sus hijos: Fabián, Gabriela, Liz y Analia Lescano, hijos pol. y nietos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 10 en el cement. Parque de La Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LESCANO, ROGER ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. En este día tan especial de duelo y luto por tu partida, donde invade, la tristeza, la desolación y el desconsuelo. Todos sus seres queridos se han mancomunado en la mision de elevar plegarias, rogando para que tu espiritu descanse al abrigo de la paz eterna ¡Que así sea!

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Sus primos Delfin Lugones y Patri, Mecha y Claudio, Teresa y Giuglio, Susana y Raúl, Magui y Eduardo y Manuel y Pichu participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su prima Elsa Teresita Feijóo de Argañarás, sus hijos Teresita, Jorge, Raúl y Manuel Alfonso y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Betty y ruegan por su descanso eterno y resignación Cristiana de su familia.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Lia Beatriz Montenegro y flia y Martha Susana Montenegro participan con profundo dolor su fallecimiento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Tulio, Bimbo, Mónica, Clarita y Dorita Martilotti Ábalos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Alejandro Cáceres, María A. Lines y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Kuki de Avido y Ana Valentina Avido Molina participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la Señor Tili y acompañan a su familia en tan duros momentos.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Susana Cuello Herrera y David Ceruti e hijos Alicia María, Valentina y Agustín y sus respectivas familias acompñan con profundo dolor a su esposo e hijos y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Raúl Diehl, Susana Lugones, sus hijos Antenor, Eli, Florencia, Lucía, Federico y Amalia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Antonio Castiglione, Martha Rojas Smith de Castiglione, sus hijos María Cecilia, Blanca Inés, Susana y Enrique y sus respectivas familias despiden con tristeza a la amiga de toda la vida. Abrazan a su esposo Eduardo e hijos con cariño y elevan oraciones rogando por su eterno descanso.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Federico, Gabriela, Bartolomé, Federica y Faustina, acompañan con profundo dolor a toda la familia y en especial a sus queridos amigos Juan e Isaías en este momento tan doloroso, elevando oraciones en su memoria y una pronta resignación para la familia y luz eterna.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Arq. Raúl Sabouret, Dra. Cristina Zavalía y sus hijos Santiago, Raúl e Ignacio participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de querido amigo Eduardo y acompaña a toda su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Sus consuegros Morro y Rosa Elena junto a sus hijos María José, Martita, Fernando y sus respectivas familias despiden con tristeza a la querida Bety que ya descansa junto al Señor. Abrazan a Eduardo y a sus hijos con el cariño de siempre.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Chiqui y Gringo Bravo de Zamora participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con todo cariño a su familia.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. María Rosa Rímini de Avendaño y sus hijos Baltazar, María Rosa, María Magdalena, Francisco y Juan Santiago con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Baltazar Avendaño, Elsa María Alurralde de Avendaño y sus hijas Lourdes y Paula, acompañan con pesar a la familia Murias Lugones en este difícil momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Anibal Omar Curet, despide con mucho pesar su falelcimiento y acompaña a su flia entan doloroso trance. Oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Blanca Acuña de Montenegro, sus hijos Santiago y Carlos Eduardo Piña y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo e hijos en estos momentos de profundo pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Mabel Iris Lantella, sus hijos Benjamin, Maria José, Mercedes, Luciana y Nicolas Gorostiaga con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Ricardo Pablo Garcia, su esposa Maria Mercedes Gorostiaga, sus hijos Maria del Pilar, Pablo y Gonzalo, acompañan a la familia en su dolor. Ruegan por su eterno descanso.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Anabel Lema, sus hijos Marimé, Sol, Andres y Pedro Paz y sus familias acompañan a sus hijos, nietos por la inesperada partida de Betty, excelente persona que supo brindar amor a todos sus conocidos.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Luis Eduardo Lescano y familia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano, sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia, Titi y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. María del V. Bethular y familia participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Marta Verónica y Julio René Carrizo, participan su fallecimineto y acompañan a us familia en el dolor y la oración.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Sus amigas Susana, M. Mónica, Lucia, Tala, Tita, Marcela, Adriana, Gaby, Corina y Unca, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO.(q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. José Eduardo Giribaldi, Maria Josefina Montenegro e hijos, participan el fallecimiento de su prima Betty y ofrecen oraciones en su memoria.

LUGONES DE MURIAS, BEATRIZ HEBELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. José Ricardo Jimenez (h), Adriana Rozze y sus hijos José Ricardo, José Ignacio y María Belen participan con dolor su fallecimiento.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su hermano Héctor Enrique, su Sra. Irma, sus hijos Silvia Adriana, María Eugenia, Héctor Ramón, Juan Nicolás Marquetti y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Que Dios lo tenga en la gloria y que brille para el el la luz que no tiene fin. Su hermano Eduardo Luis Marchetti, su hermana política Ana Sosa de Marchetti, sus hijos Prof. Luis Francisco Marchetti, Lic. Carlos Eduardo Marchetti, Ernesto Marchetti, Luisa Espíndola y sus respectivas familias acompañan a su esposa, hijo, nietos y demás familiares en tan doloroso momento.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Sus sobrinos Juan José y Enrique Andres, Carolina Sosa y sobrinos nietos Manuela y Santiago participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su sobrino Héctor Ramón Marquetti, sus hijos Pablo, Agustina y Elena participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. La comisión directiva y socios del Club de Los Abuelos de Santiago del Estero, participan con dolo el fallecimiento del hermano de su socia, Dra. Francisca Marquetti, rogamos oraciones en su memoria.

MARQUETTI, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Ana María Zorrilla y sus hijos José, Ricardo y Gustavo y sus respectivas familias participan el fallecimiento de Chicho, rogando a Dios por la resignación de toda su familia y uniendose al dolor del querido tío Colino, esperando que allá en el cielo lo reciba el Señor como el merecía por su bondad a este hombre de bien. Que descanse en paz.

PETTINICCHI, ARMANDO ROMIÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su esposa, hijos, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE - PLATA 162 - TEL 4219787.

PETTINICCHI, ARMANDO ROMIÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dr. Virgilio Oscar Pettinicchi, su esposa Eblin Kozamech, sus hijos Ariel y Natalia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PETTINICCHI, ARMANDO ROMIÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Tu partida dejó un gran dolor, siempre te recordaremos. Perla Avila de Pettinicchi, Rolando Federico, María Daniela y su flia. participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PETTINICCHI, ARMANDO ROMIÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural La Brasa, participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de la docente de la institución Prof. Juana Pettinicchi. Elevan oraciones en su memoria.

PETTINICCHI, ARMANDO ROMIÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Compañeros de su hija Juana del Colegio Fundación Cultural La Brasa, turno mañana, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RICARTE, RICARDO ANTONIO (Richar) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. Su hermana política Blanca Castillo, sus sobrinos Natalia y Daniel Ricarte, Carolina y Tury Catalfamo, Andrea y Gustavo Dorado, Santiago Ricarte y sobrinos nietos Fiorela y Valentino, Daniel, Anahi, Martin, Mili y Géronimo participan con dolor su fallecimiento.

RICARTE, RICARDO ANTONIO (Richar) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/19|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes prados me hará descansar y me conduce a aguas cristalinas". Pedro Rodriguez y flia participan con profundo dolor la partida de mi amigo Richard. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROSALEZ, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Sus hermanos Olga, Betty y Chacho, hnos. politicos Nancy, Sito, sobrinos Magalí, Carolina y Andrea, Fabi, Pamela y Micaela, Cintia, Jorgelina, Javier y Melisa, vecinos y amigos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROSALEZ, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Los amigos de su hermano Chacho: Kuki Castellini; Manuel Hernandez; Mario Bejarano; Hugo Moises; Jorge Moreno; José Luis Pistamiglio participan con tristeza su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROSALEZ, MARTA OFELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Desde el silencio la entrega… Fuiste toda ternura, toda humildad, haciendo honor a la palabra amor, el que entregaste a quien te conoció. Viviste por y para tu familia… Fuiste por la vida despojada de todo lo material, con tu único tesoro… Buenos sentimientos, cuanta enseñanza a imitar… Te recordaremos como un ser de luz que iluminó la vida de tu madre, tu familia, tus amigos. Hoy festejamos tu encuentro con el Señor ¡Descansa en paz! Tus primos Gringo, Mirta y familia. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Sus tíos Buby Milki (a), Julia Sosa e hijos, María Julia y Ricardo Montenegro, María Elvira y Luis Bau, Facundo y Eugenia Ulloa, María Ángela y Roberto Arnedo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Eugenia y Guada en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/819|. Su tía Ivette Faisal y sus primos Marcelo , Adriana y Martin Raed con sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de Maria Andrea y acompañan con mucho cariño a Eugenia y Guadalupe elevan oraciones a su querida memoria sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento. Se ruega una oración en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Carlos Andrés Salmoiraghi, Agostina Elías de Salmoiraghi y sus hijos Augusto y Stefano participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. La muerte no es nada. Yo solo me ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro. Lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de amera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacia reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido. Sin énfasis ninguno sin rastros de sombra. La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado, ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente? Simplemente porque estoy fuera de tu vista. Te espero… No estoy lejos, justo de otro lado del camino… ves? Todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas. (San Agustín). Sus compañeros del BES, sucursal Tribunales.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Mateo 11:28. "Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar…" El que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna…Juan 4:14. Sus compañeros Dres. María Alejandra Soria Vildosola, Pablo Santiago Sirena, Cecilia Ausar, Félix Lapalma, María Silvia Cuesta, Karina Ledesma, Sarita Contardi, María Luisa Carabajal, Daniela Toloza, Noelia Kairuz, Marta Pereda, Claudia Gómez, Magdalena Silva, Celia Gozal, Verónica Terrosa, Adriana Díaz, Sergio Carabajal, Alejo Pernigotti, Alicia Santillán, facundo Montenegro participan con profundo sentir su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Nicolás Juárez Villegas, su esposa María Alejandra Soria Vildósola y sus hijas María Teresa y Josefina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dr. Pablo Santiago Sirena y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dra. María Eugenia Carabajal y Ricardo Carabajal participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dra. Adriana Infante del Castaño y sus hijas Valentina y Mercedes Estrada participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|.

Gloria Cárdenas y Luis Eduardo López, participan su fallecimiento y acompañan a su hermana Eugenia y familiares en este trance.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Mónica Patricia Abate de Castillo Solá, Mario Castillo Solá y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dra. María Inés Manzur participa con profundo pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Que descanse en paz.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Amiga querida te voy a extrañar, siempre en mi corazon, Descansa en paz junto a nuestro Señor. Susana b. Piga y flia., acompañan a Eugenia y Guadalupe en este dificil momento.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Andrea querida, amiga, colaboradora incondicional, voy a extrañarte tanto. Aprendí de tu vida que fue un ejemplo de lucha, alegre y positiva. Gracias. Te recordaré siempre. Desde aquí un beso enorme y todo mi cariño. Descansa en paz. Gurisa de Zurita.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Silvina Diaz Miguel y Ricardo Bravo participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dres. Juan Ramiro Velez, Patricia A. García, sus hijos Patricia Velez García y Matias Gentilini participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y colega y acompañan a su hermana Eugenia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Las amigas Misericordistas del café de los Lunes participan el fallecimiento de la sobrina de la querida Tere, la acompañan en estos tristes momentos y ruegan por su eterno descanso en la Casa de Dios Padre.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. María Esperanza Loréfice y Juan Pablo Agüero y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dr. Martín Barbero y familia; Dr. Arturo Barbero y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martín Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Marta Verónica y Julio René Carrizo, despiden con profunda tristeza a su querida prima Andrea y acompañan con cariño a Eugenia y Guadalupe en el dolor y la oración.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dra. Mónica Bravo Mayuli y demás personal del Juzgado de Familia de Segunda Nominación acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

SUÁREZ, MARÍA ANDREA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Dr. Daniel Horacio Ayuch, Dr. Rafael Alaimo, Dra. Berta Natividad Canlle y Dr. Ramón Oscar Juárez participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Cerca, bien cerca. Estoy… en algún lugar estoy. No puedes tocarme así como no se puede tocar el amor… pero si puedes sentirlo. No se puede separar lo que se ata en el corazón. No se puede matar un sentimiento. Solo muere quien es olvidado. Su esposa Susy e hijos Sergio, Daniel y Sofía invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas que pasan aprisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Sus hermanas Norma, Hermana Katty, Marta, Carmen, sobrinos y demás familiares agradecen a quienes se hicieron presentes en aquellos momentos de dolor con muestras de afecto y solidaridad e invitan a la misa que se oficiará en su memoria, hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse tres años y once meses de su fallecimiento.

CORBALÁN, MANUEL TEODOSIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Papi: un mes más sin tu presencia, y cuesta mucho saber que no estás, pero nos queda la tranquilidad de que estás gozando de la vida eterna y que desde donde estés nos vas a guiar por el camino correcto. El tiempo pasa inalterable y la rutina del día a día nos encuentra con tu recuerdo en una canción o en una palabra y esa sensación de tenerte cerca nos hace sentir seguros del verdadero amor de Dios por sus hijos. Te extrañamos mucho y te amamos, tus hijos María Eugenia, María Cecilia y Juan Manuel.

JIMÉNEZ, VIRGINIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. La comunidad educativa del nivel secundario del colegio Jesús El Maestro acompañan a la Prof. Delcia Vega por el fallecimiento de su abuela y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

MARTÍNEZ, AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 18/2/19|. Su esposa Guadalupe, su ahijado Miguel, nietos Jorgelina, Ian, hermanosd, sob rinos Sonia, Ramon part. su fallec. y sus restos ser´ñan inhum. en el cem. La Misericordia. Casa de duelo La Darsena. Serv. union Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ZELAYA, TORIBIA EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Sus hijos, hijos polit. y nietos part. su fallecimiento sus restos fueron inhum. ayer en el cement. La Misericordia. Servicio Unión Ferroviaria. Norte SERV. SOCIALES Laprida 383.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. "Envía tu luz y tu verdad, para que ellas me enseñen el camino a tu morada santa y allí te alabaré eternamente". Sus hijos Raúl, Gregorio, María Luisa, sus nietos Raúl, Guillermo, Sonia, Sergio, María Esther, Rafael, Gustavo y bisnietos participan con dolor su fallecimiento.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Hugo, su hija política Lita y sus nietos Silvia y Leonardo participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. "Mis ojos están puestos en ti, yo te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir". Su nieta María Esther, Sergio René, sus hijas Florencia, Cecilia, Paula; su nieto Raúl Guillermo, Sonia Noemí, sus hijas Guadalupe y Julieta participan con dolor su fallecimiento.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su nieta Silvia, su nieto político Eduardo, sus bisnietos Giuly, Gonzalo y Luciana participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Su nieto Leonardo, su nieta política Carolina, sus bisnietos Leandro y Anabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (Ñata) (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. Ilda Ibáñez, Walter Ibáñez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su cuñado Hugo y acompañan a toda su familia en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

ZELAYA DE DORADO, EPIFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/19|. ''Que brille para ella la luz que no tiene fin''. Eduardo cura y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

PAZ DE JIMÉNEZ, ENRIQUETA (q.e.p.d.) Falleció el 10/2/19|. Madre: nos dejaste un gran dolor con tu partida, el único consuelo es saber que estás en la presencia de nuestro Dios. Sus hijos: Reina, Rosa , Graciela, Mirta, Abel, Maria Cristina , Yudith , Bettina y Mauricio , y sus hijo de corazon: Carmen y Juan Jose , nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará el día martes 19/02/19 a las 20:00 Hs, en la Parroquia Nuestra Sra. de La Salette, La Banda, con motivo de conmemorarse el noveno día de su fallecimiento. Sus hijos agradecen al personal de enfermería del Sanatorio San Roque, en especial al enfermero Jhonatan, por su profesionalismo y sensibilidad puestos en manifiesto en todo momento. A los Dres. Melcor y en especial al Dr. Victor Mouckarzel, por el acompañamiento, profesionalismo y amistad que demostró en todo momento, como así también a su secretaria: Ana Mouckarzel. A todo momento el personal de seguridad por ser tolerantes con los seres queridos de nuestra madre. A los hermanos de la Parroquia Nuestra señora de Lazalette, en especial a los integrantes del grupo de oración de los dias martes, del cual ella era una gran de los que participaba. A los hermanos del grupo Alanon de la Parroquia Cristo Rey vecinos del Barrio Dorrego y a todos los que se acercaron de una u otra manera, compartiendo los momentos de inmenso dolor que vivimos,Gracias.