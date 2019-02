D’Alessio operaba como abogado, pero no tiene título

19/02/2019 -

Marcelo D’Alessio, detenido por extorsionar a un productor en nombre del fiscal Carlos Stornelli para evitar ser citados por la causa "Cuadernos", fue desenmascarado al descubrirse que no tiene ningún título universitario, pese a que se presentaba como abogado.

Así lo revela una investigación de Infobae, que señala que D’Alesio estudió la carrera de Contador Público en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y aprobó solamente 22 materias y recibió 13 insuficientes. D’Alessio fue detenido acusado de extorsionar al empresario Pedro Etchebest alegando una supuesta cercanía con el fiscal Carlos Stornelli. Según admitió en una entrevista radial, le pidió U$S 300 mil dólares al productor agropecuario para evitar que su nombre apareciera en la causa de los cuadernos.

El fiscal Stornelli negó categóricamente un vínculo con D’Alessio, lo denunció por extorsión y aseguró que hay una operación política que busca desprestigiarlo.

Paralelamente se comprobó que Etchebest no figura en la investigación iniciada con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, por lo tanto no tendría sentido pedirle una coima a una persona que no tiene ningún nexo con la causa.