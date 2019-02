Las universidades estatales no iniciarán las clases

19/02/2019 -

Los gremios de docentes universitarios, nucleados en la Conadu, terminarán de definir hoy lo que ya es un hecho: un paro de 48 horas los días 6 y 7 marzo en todas las universidades nacionales.

El motivo que llevará a tomar esta medida de fuerza fue el fracaso en la reunión por paritarias con el Estado nacional. El Gobierno ofreció otorgar un 4% de aumento en febrero lo que es considerado insuficiente por los gremios que reclaman un 16,6% para recuperar lo que perdieron de salario el año pasado por la inflación.

El secretario general de Adunse, Manuel Sánchez Cantero, se encuentra en Buenos Aires donde hoy al mediodía se tomará la decisión.

"En una nueva reunión paritaria, el Gobierno no se movió de una oferta unilateral de un 4%, que se suma al 5% otorgado a fines de enero. La propuesta fue declarada insuficiente por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y, ante el contexto de deterioro salarial, mañana (hoy) se definirán medidas de fuerza en el marco del plenario de secretarios y secretarias generales", indicó.

"Estamos con un consenso muy fuerte para tomar una medida a nivel nacional para que en los dos primeros días de clases, el 6 y 7 de marzo, se convoque a un paro por 48 horas. Esto es lo que vamos a someter a votación", apuntó en diálogo con EL LIBERAL.

Esta medida afectará el inicio del ciclo lectivo en todas las universidades nacionales, entre ellas la Unse.

Sánchez Cantero indicó que mientras los gremios "estamos hablando de un 16,6% para recomponer el salario de 2018 ellos solamente nos arriman un 4%. Pero además, si sumamos la inflación de enero más febrero de 3% cada mes, necesitaríamos un 6% más de los 16,6%".

Aclaró que "no está rota la negociación, pero lo de hoy (por ayer) ha sido bastante desalentador. No hubo ninguna negociación, para qué reunirnos en una paritaria si ellos vinieron con el 4% y no dieron ninguna respuesta a nuestros pedidos. Por eso las cinco federaciones nos levantamos y les pedimos una nueva propuesta".