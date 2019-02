19/02/2019 -

El entrenador de Estudiantes de la Plata, Leandro Benítez admitió anoche que el "margen de error se está achicando", luego de la derrota sufrida ante Argentinos Juniors como visitante, que puso en discusión su continuidad al frente del conjunto albirrojo.

"El equipo no hizo un buen partido. No estamos conformes para nada, porque esperábamos otro inicio de año, pero nos cuesta mucho", reconoció a Télam el oriundo de la ciudad de Ensenada, cercana a La Plata, de donde puede marcharse si la campaña de sus dirigidos no mejora.

"Cometemos errores que nos hacen perder partidos, y cuando eso ocurre parece que está todo mal, por lo que hay que trabajar para ganar el domingo de locales contra Talleres", verificó.

Por eso finalmente aceptó que la situación lo preocupa. "No lo voy a negar, todo me preocupa, porque el margen de error se achica", concluyó.