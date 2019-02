Alfaro podría juntar a Tévez y a Zárate

Fotos DECISIÓN. Gustavo Alfaro todavía no confirmó el equipo, pero todo indica que Tévez y Zárate serán titulares.

El plantel de Boca Juniors se entrenó ayer en el predio de Casa Amarilla, tras la victoria del domingo como local por 2 a 1 ante Lanús, de cara al partido de mañana en la "Bombonera" ante Atlético Tucumán, para ponerse al día en la Superliga del fútbol argentino. El técnico de Boca, Gustavo Alfaro, adelantó después del triunfo ante el "Granate" que Carlos Tévez será titular, a lo que habrá que agregar varios cambios para enfrentar al "Decano" en la "Bombonera". La vuelta al primer equipo de Tévez, quien estuvo en el banco de los suplentes ante Belgrano de Córdoba y el domingo ante Lanús, podría ser por Cristian Pavón, quien se resintió de una sobrecarga muscular en su pierna izquierda y eso haría que su lugar en la cancha lo pueda ocupar Mauro Zárate. "Tengo ganas de probar con Carlos (Tévez) y Mauro (Zárate) juntos. Los puse en una práctica y me gustó cómo jugaron. Si Mauro está bien podrían estar los dos el miércoles", dijo Alfaro al ser consultado por Télam en rueda de prensa. Pero habría más variantes para recibir al conjunto tucumano, en un encuentro clave donde Boca podría descontarles puntos a Defensa y Justicia y a Racing. Una de ellas sería la ausencia de Julio Buffarini, quien tiene 4 amarillas y el cuerpo técnico lo resguardaría para jugar ante Defensa y Justicia el próximo domingo. En su lugar ingresaría Kevin Mc Allister. La otra modificación en la defensa sería el regreso de Junior Alonso, quien no jugó contra Lanús porque viajó a Paraguay por el nacimiento de su hija. Ingresaría por el zaguero Lisandro López, quien tiene una molestia muscular. El mediocampo En el mediocampo, seguirá la dupla conformada por Iván Marcone y Jorman Campuzano, y en uno de los costados está la duda entre Emanuel Reynoso y Agustín Almendra. En cuanto a Nahitan Nández, quien jugó unos minutos ante Lanús, Alfaro lo quiere llevar de a poco ya que viene de una lesión en un dedo de su pie izquierdo. El volante uruguayo está entre los convocados para mañana. Por la izquierda, si no juega Pavón, lo haría Zárate muy cerca de Tévez y de punta jugaría Ramón "Wanchope" Ábila por Darío Benedetto, quien ayer presentaba un cuadro de malestar estomacal y se lo preservaría. Si bien resta aún la práctica de hoy en el predio Pedro Pompilio, un posible once para jugar contra el "Decano" sería con Esteban Andrada; Kevin Mc Allister, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Emmanuel Más; Emanuel Reynoso o Agustín Almendra, Iván Marcone, Jorman Campuzano y Mauro Zárate; Carlos Tévez y Ramón Ábila. Boca jugará ante Atlético Tucumán mañana desde las 21 en la "Bombonera", con arbitraje de Germán Delfino, por el partido pendiente de la fecha 15 de la Superliga. La lista de concentrados dispuesta por el DT Alfaro para ese partido es Esteban Andrada, Marcos Díaz, Junior Alonso, Lisandro López, Kevin Mac Allister, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz y Emanuel Mas, Agustín Almendra, Nicolas Capaldo, Jorman Campuzano, Naithan Nández, Iván Marcone, Emanuel Reynoso, Sebastián Villa, Carlos Tévez, Cristian Pavón, Darío Benedetto, Ramón Ábila y Mauro Zárate. En cuanto a la Copa Libertadores, la Conmebol anunció ayer que reprogramó la tercera fecha de la fase de grupos para que no se superponga con la fecha Fifa, y por ese motivo Boca visitará a Paranaense el martes 2 de abril.