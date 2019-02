Khoan: "Un jugador fue al baño"

Fotos GESTO El profe Kohan, Hernán Crespo y Marcelo Gallardo se saludaron afectuosamente antes de comenzar el partido en el Florencio Sola el pasado domingo.

19/02/2019 -

Banfield y River empataron 1 a 1 el domingo en un partido donde más se habló fue el cruce que tuvieron el entrenador del "Taladro", Hernán Crespo con su par del "Millonario", Marcelo Gallardo.

Todo se originó a partir del corte de luz que sobrevino en el primer tiempo y que generó el reclamo del "Muñeco" contra "Valdanito" porque entendía que esta maniobra era una "picardía" del DT de Banfield para favorecer a un jugador de su plantel que presentaba un problema estomacal y necesitaba dirigirse al baño.

"Había un jugador que quería ir al baño, fue eso, y claramente en un partido que vos no regalás nada no te vas a quedar con uno menos durante lo que dure el partido. Ahí nomás yo vi las señales y por qué pasó lo que pasó. No voy a culpar a nadie", comentó Gallardo cuando hizo alusión al polémico tema.

Y para dar fe de lo que apuntaba Gallardo, el diario deportivo Olé hizo un informe sobre lo que pasó minutos antes de que se produjera el corte y video mediante se puede observar cómo un jugador de Banfield se acerca hasta Crespo y le transmite una situación especial que se estaba dando con un compañero del equipo (Martín Payero). Fue ahí que Crespo se dirige hasta el banco de suplentes y le avisa a su ayudante de campo.

Pero para darle más sustento al tema, ayer el propio preparador físico de Banfield, el profesor Alejandro Kohan admitió que Payero fue al baño para hacer sus necesidades durante la interrupción del partido por el corte de luz.

"Sí, es real, pero no fue inmediatamente Un futbolista fue al baño, pero... qué sé yo, desde nuestra óptica no era favorable para nosotros que se cortara la luz en ese momento del partido", blanqueó el PF del Taladro en Mediodía DirecTV.

Y luego dio el nombre propio del jugador que se fue al baño. "Fue Payero, sí sí. Sabíamos de Payero en el momento, porque Hernán (Crespo) vino al banco y comentó que no se sentía bien. Pero fue absolutamente fortuito lo del corte de luz", aseguró.

Obvimente que desde Banfield también hubo una explicación de lo que pasó el domingo por la noche y emitió un comunicado a la Superliga para ofrecer detalles de lo sucedido en el estadio Florencio Sola.

"El incidente se debió a una falla en el generador eléctrico, contratado a un proveedor especializado, y en virtud de ello se debió acudir a otro grupo electrógeno", argumenta la entidad del Sur de Buenos Aires.

Además, le recordó a la Superliga que Banfield usa siempre estos generadores en los partidos nocturnos por los problemas que suele tener Edesur, el proveedor eléctrico de la zona.

Además, el club adjuntó una nota de Cetec, el proveedor, en el que explica que "hubo una caída en las revoluciones del motor". Y que una de las causas probable de ello es "la aparición de una burbuja en el circuito de inyección".

También Crespo volvió ayer a expresarse sobre el tema y dijo lo siguiente: "Gallardo, como buen jugador de truco que es, me chicaneó diciéndome que yo había mandado a cortar la luz de la cancha, pero no tuvo en cuenta que se enfrentó al hombre de hielo", dijo el DT a Télam.

Ambos jugaron juntos en River y fueron campeones de la Copa Libertadores en 1996, por lo que ‘Valdanito’ (tal el apodo de Crespo en aquellos días) señaló que "lo conozco bien a Marcelo, por eso sé que la discusión que quiso plantear fue para sacarme del foco del partido, pero yo me mantuve sereno, frío y sin subir los decibeles".

"Es más, él estaba nervioso porque notaba que su equipo no la pasaba bien, ya que Banfield estaba manejando el partido, hasta llegó a decir que cortamos la luz para que un jugador mio pudiera ir al baño", amplió el ex goleador de River, de la selección argentina y del fútbol europeo.