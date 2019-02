Fotos Asaltaron a una familia y la despojaron de $ 60.000, U$S 500, joyas y hasta un celular

19/02/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). Un matrimonio y sus cuatro hijos fueron asaltados por tres delincuentes que los sorprendieron en el interior del inmueble y lo despojaron de $ 60.000 y U$S 500. El atraco se perpetró cerca de las cuatro de la madrugada en una vivienda de calles Taboada y Córdoba, en el Bº Sector El Alto. Mientras descansaban, tres delincuentes despertaron a golpes a Yanina Agüero, de 35 años, y a su esposo, Gabriel Alderete, de 40. Madrugada La familia fue sorprendida por tres maleantes, de los cuales al menos uno se encontraba armado. Violentos, los delincuentes ataron a Yanina y a Gabriel le exigieron que les hiciera entrega de sus pertenencias, a la vez que le aplicaban golpes. Sin otra variante que obedecer, el dueño de casa dio a los desconocidos $ 60.000, U$S 500, un celular Motorola Z2 y joyas varias. Satisfechos con el botín, los individuos huyeron al instante. Víctima, asustada Diez minutos después, mientras la policía se encontraba en su habitual recorrido, Alderete los alcanzó (en moto) y les informó que acababa de ser asaltado. Los uniformados a bordo de la Unidad 692 lo acompañaron hasta su domicilio y después dieron participación a personal de la División Criminalística y de la Comisaría Seccional Nº 40. Alertada, la fiscal Melissa Deroy dispuso una exhaustiva investigación. Luego, fueron concretadas pericias en la vivienda, en busca de pruebas en qué cimentar la base de la causa. Hasta anoche, los policías ignoraban qué sucedió, pero prevalecía la teoría de una familia "marcada", más que un asalto al voleo.