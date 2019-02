Mañana se jugará el sexto capítulo de la Liga de las Instituciones del departamento Choya

19/02/2019 -

CHOYA, Choya (C) La sexta jornada del torneo "100 años de gloria del Club Talleres de Frías" se disputará de manera íntegra mañana, desde las 20, en el parque municipal social y recreativo "Florencia Genesir" de la "Ciudad de la Amistad".

Cabe recordar que esta competencia es una de las más importantes del departamento Choya y tiene como ente organizador la Liga de las Instituciones.

Según informaron los organizadores, el programa tendrá el siguiente orden: Tránsito vs Técnica; Polideportivo vs Bancarios; Policía vs Panaderos; Tráfico vs Aoma; Obras vs Loma Negra y cerca de la medianoche se producirá el enfrentamiento de La Bio y Comercio.

La tabla de posiciones de este apasionante torneo tiene a los equipos de Panaderos, Tránsito y Obras en la cima con 12 unidades.