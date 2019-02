El síndrome se diagnostica un poco más tarde que el autismo típico

19/02/2019 -

"En general el síndrome de Asperger se diagnostica un tanto más tarde que el autismo típico. En los que tienen el trastorno típico, los síntomas son no querer socializar, presencia de comportamientos repetitivos y estereotipados, que se hacen muy latentes desde muy temprana edad, en general entre los 18 meses a los dos años, los padres, o la gente que interactúa, ya se da cuenta de eso, de esa evitación social.

En cambio, el Asperger, que generalmente tiene una capacidad intelectual igual o superior al término medio, no tiene dificultades en la comunicación, y además, los intereses repetitivos que presenta, son mucho más sofisticados, les puede gustar mucho las matemáticas, o algunas áreas científicas, entonces son mucho más tardíos de diagnosticar, recién cuando ingresan a la escuela primaria, es donde empiezan a aparecer esas diferencias porque, cuando tienen que socializar no saben cómo hacerlo; pasa que no entienden las convenciones sociales".