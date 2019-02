Son personas sofisticadas que a veces pasan como excéntricas

19/02/2019 -

Las personas con Asperger son muy sofisticadas en algunos aspectos, por eso pasan como excéntricas, como pedantes, y eso genera en su grupo de pares que se los haga a un lado, muchas veces son víctimas de bullyng, porque se desconoce justamente que tienen este diagnóstico.

Los chicos con autismo pueden no desarrollar el lenguaje oral; los chicos Asperger siempre desarrollan el lenguaje oral. La comunicación que tienen, justamente, es que tienen un modo muy particular de hablar, por ejemplo, hablan como centroamericanos, o como los dibujitos, o como un robot, son pequeñas cositas que lo notas solamente, conociendo sobre el tema y sabiendo respecto de un diagnóstico, si no pasan como personas que no tienen ningún inconveniente, salvo cuando nos damos cuenta de que quieren socializar, pero no saben cómo.

Tienen una timidez que tiene que ver con que se dan cuenta de que no tienen las herramientas para llegar al otro.