Asperger: "No habrá inclusión posible mientras no haya una mirada social"

Fotos TRATAMIENTOS. Cada caso en particular es analizado por el profesional para llevar adelante el abordaje terapéutico.

-

Ayer fue el Día Internacional del Síndrome de Asperger, una jornada dedicada a concientizar sobre este problema que padecen muchas personas en el mundo, y de cómo se debe actuar para que éstas tengan una real inclusión dentro de la sociedad.





En este sentido, el licenciado en psicología Martín Paz, indicó que "de un tiempo a esta parte se habla mucho de integración o inclusión, pero no hay inclusión posible mientras ésta no sea social; mientras la mirada nuestra siga siendo una mirada que discrimina; que mira por arriba, que mira mal, o mientras el padre no deje que su hijo se junte con ese chico porque lo puede ‘contagiar’ no hay inclusión posible".





"La terapia ayuda tanto al niño como a su entorno, en un 50% y 50%. En los casos individuales se trabaja en el desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas, conductas prosociales, a través de historias. Uno les da herramientas para que ellos puedan saber cómo van a interactuar en determinados tipos de situación. A la familia, y a los otros actores que interactúan con el niño, hay que explicarles para que puedan entender cómo son ellos, y ahí estamos muy lejos en todo aspecto", profundizó el profesional en dialogo con Radio Panorama.





Integración

El licenciado Díaz explicó que "las personas con condición de Asperger son las que mayor grado de independencia logran. En todas las terapias de niños y adolescentes, el norte que tenemos es la autonomía, que el niño pueda darse vuelta solo en la vida".

"En este tipo de trastornos vamos viendo el desarrollo de cada uno, el apoyo familiar es vital, es muy importante, y después ya entran las características de cada uno. Cada caso es particular, por lo que no podemos fijar una edad en la que están en condiciones de dejar la terapia, se van viendo los logros, pero dentro del espectro, son los que mayor grado de autonomía logran", puntualizó.

Explicó que el Asperger es un trastorno del espectro autista, que antes se le llamaba trastorno generalizado del desarrollo, pero que tiene diferencias con el autismo típico. "Hay algunas coincidencias, pero la diferencia entre la persona con Asperger y la que padece autismo típico, es que ésta tiene una mayor capacidad de comunicación, un vocabulario que es muy rico, y a diferencia con el autista, busca la comunicación con el otro, busca socializar, y lo que pasa es que no sabe cómo hacerlo", dijo.





Señalo que en general, los niños, jóvenes o adultos con esta condición, "son muy vulnerables emocionalmente, porque al tener ese deseo de interactuar y no poder hacerlo, se frustran con mayor facilidad y suelen tener conductas o ideas bastante negativas".





"Cada clasificación tiene que ver con criterios generales, síntomas o modos de ser, que uno observa a los fines de dar un diagnóstico y poder abordarlos terapéuticamente", comentó.