Citan a instituciones y personal docente

19/02/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas y Salidas, dependiente de la Dirección General de Nivel Primario, Consejo General de Educación, cita a las personas e instituciones que se mencionan a notificarse del estado de sus respectivos trámites de lunes a viernes, de 8 a 12, en planta baja del edificio del Consejo Educación. Ellos son: Montes Dominga M., Asunto Nº 52954/18; Corbalán Digno M., As. Nº 53569/18; Miguel, María S., As. Nº 64052/17; Padilla, Mónica R., As. Nº 16318/18; Dirección Escuela Nº 971, As. Nº 55617/18; Direc. Esc. Nº 602, As. Nº 33381/17; Salas María C., As. Nº 38836/16; Mansilla Teresa N., As. Nº 63290/17; Farías Luis A., As. Nº 34112/18; Dir. Esc. Nº 755, As. Nº. 18239/18; Soplán María M., As. Nº 63027/17; Santillán Jorgelina N., As. Nº 63979/17; Cofrancesco María E., As. Nº 13934/18; Rojas Andrés A., As. Nº 39889/16; Aseguín Fernando M., As. Nº 42292/18; Dip Sofía del V., As.Nº 36855/18; Vergara Claudia I., As. Nº 47599/18; Arias Analía L., As. Nº 49445/18; Farías Nanci, As. Nº 1123/19; Ruíz Ana M. de los A., As. Nº 55281/18; Dir. Esc. Nº 945, As. Nº 25740/18; Dir. Esc. Nº 68, As. Nº 54569/18; Díaz Mercedes del V., As. Nº 361/19; Stabio Silvia A., As. Nº 28437/18; Ibáñez René D., As. Nº 22106/13; Soria Diego D., As. Nº 50323/18; Gavazza Iris G., As. Nº 52284/18; Blanco Rodrigo G., As. Nº 20233/16; Rebollo Lourdes A., Asunto Nº 53925/18; Salazar Laura V., As. Nº 28022/16; Luna Juan D., As. Nº 12873/18; Villagra Carlos A., As.Nº 50256/16; Gerez Dora N., As. Nº 52336/18; Carabajal Mirian V., As .Nº 38176/18; Sosa Coronel Beatriz, As. Nº 12791/16; Suárez Minahk Gustavo, As. Nº 14190/18; Juárez Mónica E., As. Nº 52584/18; Correa Galván María T., As. Nº 46104/18; Corregidor Sonia M., As. Nº 43648/16 Tévez Enzo R., As.Nº13329/18; Dir. Esc. Nº 966, As. Nº 46295/18; Dir. Esc. Nº 814, As. Nº51972/17; Chávez Maricel del V., As. Nº 17114/18; Dir. Esc. Nº 57, As. Nº 658/19; Dir. Esc. Nº 1216., As. Nº 20937/18; Munic. Nueva Esperanza, As. Nº 21784/18; Luna Ocampo Álvaro, As. Nº 55562/14; y Loto Carlos A. As. Nº 23493/18.