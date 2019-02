Liam Gallagher acusó a su hermano Noel de no dejarlo usar un tema de Oasis

19/02/2019 -

Aunque todavía no se acallaron los ecos del final de la posproducción del documental "As It Was" que se anunció el viernes pasado, Liam Gallagher salió a denunciar a través de Twitter a su hermano Noel por prohibirle usar una canción de Oasis en la película.

"Me acaban de informar que voy a ser demandado por el no tan maravilloso amiguito...si uso material mío cantando canciones de Oasis. Sí, canciones de Oasis en ‘As It Was’. ¿Quién está resentido ahora, eh?", escribió el rockero en la red social. Según el cantante, la prohibición pesa sobre su participación junto a Coldplay en el festival por las víctimas del atentado de Manchester, abundó una nota del sitio silencio.com.ar. "Así que es el material en el que aparezco cantando ‘Live Forever’ en el concierto de ‘One Love’ lo que altera al equipo de NG. Quizás es la vergüenza que siente el no tan maravilloso amiguito por no presentarse porque estaba demasiado ocupado tomando champagne en un bote con esa-como-se-llame", insistió Liam haciendo una nueva alusión despectiva a la mujer de Noel. Mientras tanto, Noel mantiene la expectativa sobre sus futuros pasos, luego de haber adelantado que tiene material como para editar dos álbumes. A la hora de dar pistas, el músico dijo que parte de su nueva música suena como un encuentro de The Police y The Cure".