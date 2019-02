Álvaro Ottinetti apuesta a México para crecer a nivel internacional

19/02/2019 -

¿Cómo vas caminando en estos tiempos en que la autogestión, como es tu caso, es lo que prima?

Muy contento por todos los muy buenos resultados obtenidos. Justamente, en estos momentos estoy abocado a abrir una productora independiente de artistas jóvenes. Ese es uno de mis proyectos nuevos. Se llama ‘De Raiz’ y va a conglomerar a artistas jóvenes de Santiago. Así como nacen las ideas y el amor, nace nuestro proyecto, una productora pensada y diseñada desde el primer momento por artistas y para artistas. El propósito de la misma, brindarle la mejor calidad a los artistas independientes. Para ello el compromiso, la confianza y el trabajo son nuestras banderas, queremos construir juntos el futuro de cada uno de nosotros, la familia ‘De Raíz’ será cada día más grande. Después de tres años de mi etapa como solista, he lanzado mi disco ‘Una vuelta más’ con más de mil copias en la calle, con un video ya presentado el año pasado y uno nuevo por lanzarse, que será el próximo domingo 24. Varios de mis temas han sido cortina musical de programas de la Televisión Pública. Este disco me viene dando varias sorpresas. El año pasado fue postulado para los premios Gardel a la Música. Es un disco que lo hemos trabajado mucho con el productor, Franco Ramírez. Queríamos hacerlo lento, pero con los pasos firmes para que trascienda. Estoy cosechando un poco de todo ese trabajo. Me han llegado propuestas para salir del país.

¿Desde dónde llegaron esas propuestas para trabajar fuera de la Argentina?

Hay una posibilidad de ir a México, más que nada para participar en los festivales internacionales de música. Mi sueño es irme para quedarme en otros lugares, pero siempre con la mirada puesta en Santiago. El músico o el artista santiagueño tiene muchísimo para dar. Es un logro no solo mío sino de toda una generación.

¿Qué te permitiría establecerte en México más allá de no olvidar tus raíces?

La idea es siempre poder generar más espacios culturales, poder llevar nuestra música hacia otros lugares con toda la expectativa de ver cómo la reciben. Creo mucho en la proyección de los artistas jóvenes. Hay gente a la que admiro y ellos siempre están y van llevando su música por el mundo como lo hicieron, entre otros, el Dúo Orellana-Lucca (a Cuba y Chile) y Raly Barrionuevo (a México y España).

¿Qué revelas y que te revelas en tu disco ‘Una vuelta más’?

‘Una vuelta más’ es un concepto que está ligado a como vivo mi vida. ‘Una vuelta más’, que es el nombre del nuevo video clip, está trabajado con un artista circense que hace acrobacias en cuerdas y en un momento se cae y se golpea y se vuelve a levantar y sigue con su show. La idea es mostrar de qué lado nos toca, a veces, desde el arte o desde lo cotidiano, caernos y volvernos a levantar. Es una obligación levantarnos.

¿Una parábola de tu propia vida como artista?

De la mía y de todos los que elegimos la música para expresarnos. Esa energía con la que vivo es la que trato de transmitirla. Si todos nos levantamos a pesar de tener un mal día y llevarlo con una sonrisa creo que es la mejor solución.