La trata de personas, en el próximo filme de Victoria Chaya Miranda

19/02/2019 -

¿Puedes adelantar la temática que abordarás en "Lo habrás imaginado", tu nuevo filme?

Es un policial negro que aborda la trata de personas. Tiene muchas escenas de acción. Es una película superfuerte. Es una película muy importante para este año electoral. Está protagonizada por Diana Lamas, Carlos Portaluppi, Osmar Núñez, Mario Pasik, Esteban Prol y María Ibarreta. Ya está filmada. La filmé en noviembre y será estrenada este año. La banda sonora estará a cargo de Lula Bertoldi.

En "Lo habrás imaginado" abordas la trata de personas, tema que en "A oscuras" está presente. ¿Es una temática que te preocupa visibilizarla?

Me preocupa y yo como realizadora me siento una comunicadora social y me meto con los temas que me interesan. En ‘Los pibes del puente’ me metí con que los pibes de la calle necesitaban políticas de Estado que los protejan para no vivir la violencia que pueden vivir metidos en el narcotráfico. En "Eso que llaman amor" hablé de los desastres que hace el ser humano en nombre del amor. En "A oscuras" hablamos de la soledad, de las adicciones y de los cuerpos cosificados. A mí me convoca, como artista, a poner las miserias del ser humano sobre la mesa, de decir algo que genere la implacable necesidad de tener que hablar del tema que no se habla.