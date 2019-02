Victoria Chaya Miranda: "Cada cosa que hago no es liviana"

Fotos De Soledad, adicciones, violencia de género, el abandono y el olvido habla la película de Victoria.

19/02/2019 -

¿Qué buscas reflejar en "A oscuras"?

Desde "A oscuras" yo propongo un planteo acerca de la soledad que hay en las grandes ciudades. Muchas veces creemos que las ciudades están llenas de gente, de compañías y de grandes momentos, pero no es tan así. Por un lado, yo me proponía hablar de la soledad. Por otro lado, hablar de la explotación que sufre el cuerpo de las mujeres. En esta película, en las tres historias, se objeta mucho al cuerpo de la mujer que sea para explotarlo. Esta es la historia de Esther Goris. Su éxito y talento se pone en duda por el paso de los años, por el paso de su fama y por el paso de su momento glorioso. En tanto, en la historia de Francisco Bass (Lucio) todos los vínculos que tiene su personaje con las mujeres son terribles. De alguna manera, él las utiliza para su bien. Es la cosificación. Quería que aparezca en el filme, que sea parte del nudo de la película.

¿De qué manera, estas historias, podrían generar conciencia acerca de la violencia de género?

Lo que el arte busca es poner sobre la mesa temas que en la mesa familiar, generalmente, no se quieren hablar o no se hablan por una cuestión de mantener determinadas costumbres. El cine tiene una complejidad muy grande para el espectador porque llega directo a su inconsciente por los recursos que tiene, por los recursos sensoriales que tiene. El cine es un arma muy poderosa para llegar a la gente, para hablar con la gente. El mejor recurso que tenemos es el arte para pensarnos como sociedad y objetarnos en nuestros modos, en nuestras formas de vivir. En ese sentido, el recurso muchas veces es el arte porque, realmente, los medios no van a colaborar con la actividad de género, el feminismo no es algo que le venga bien. El derecho y la igualdad de género para las mujeres no es algo que políticamente sea muy rentable en estos momentos para los partidos que hay en juego.

Las temáticas que cuentas en la película, a tu manera, han sido abordadas desde la óptica de directores hombres. ¿Qué sientes, como mujer, tener la posibilidad de desarrollarla con tu mirada?

Sí, justamente, el gran problema que tenemos, por ejemplo, las mujeres es que nos han contado en películas hombres. Esa mirada acerca de quiénes somos las mujeres nos las han contado hombres. Por lo tanto, nos han contado de manera recortada, estereotipada, de manera poco real y de manera no tridimensional. Por supuesto que poner el ojo como mujer me pone en otro lugar y muestra otros aspectos de estas historias. Desde ya, justamente, es importante que las mujeres contemos porque empezamos a acercar a las mujeres a un lugar real, a un lugar con derechos, a un lugar más profundo y, sobre todo, a un lugar en donde las mujeres necesitamos que nos devuelvan los derechos que se nos han quitado.

Se observa que, por ejemplo, el tema de la maternidad no aparece en las historias.

En la película no toco el tema de la maternidad, pero sí toco el tema de cómo una actriz, como Esther Goris, renuncia a muchas cosas de su vida en pos de una carrera y como a través de esa carrera pasa su momento de fama y es objetada, es abandonada como algo cosificado que tenemos las mujeres desde la sociedad. Armo mejor la frase: en el sentido de que somos miradas como objeto de consumo en todos los sentidos, desde la maternidad, desde la elección de una chica que viene del interior y quiere ser bailarina (papel que interpreta Guadalupe Docampo). Desde ese lugar, esa chica pasa a ser cosificada. En ese sentido, es muy importante que nosotras tengamos la mirada.

¿Consideras que "A oscuras" es una película que incomoda, que interpela?

Es una película que hace ruido, genera resistencia y que no es fácil de ver. Es una película que se queda en el abandono, como bien dijiste, de los personajes y no te saca de ahí. Es un filme que puede generar hasta furia. Es una película difícil de ver. Cada cosa que hago no es liviana, pero estoy segura de que cada cosa que hago tiene contenido, un recorrido para el espectador que no lo va a aburrir y tiene un desafío a confrontarse con esa obra y a repensarse a sí mismo.

No es casual que hayas elegido a Esther Goris, como tampoco que el personaje de ella cite a Zully Moreno.

No es casualidad para nada. Pensábamos a quien citábamos, si a Nini Marshall o a Tita Merello, pero elegimos a Zully Moreno (Zulema Esther González Borbón, nombre real). Era importante mostrar esa herencia de talento.

¿Por qué consideras que hay que ver "A oscuras"?

Considero que la tienen que ver porque se van a encontrar con un producto de calidad, muy bien filmado, que se escucha muy bien. Está muy bien actuado y tiene una muy linda historia para contar. Tienen que verla porque van a pensar en las personas que lo rodean, en los familiares que lo rodean y andan solos por las grandes ciudades y de otra manera. Van a entender que en estas grandes ciudades, un acercamiento puede salvar una vida. Hay esperanzas en "A oscuras".

Ese reencuentro entre el personaje de Arturo Bonín con el de Esther Goris es, justamente, en donde está plasmada esa luz de esperanza.

Está plasmada ahí y en el personaje de Guadalupe Docampo cuando toma la decisión de volver a su raíz, de volver a ella, de volver a su necesidad real que a veces es muy afectiva y muy simple. Los seres humanos, muchas veces, estamos ocupados en mil cosas y nos olvidamos que lo que necesitamos es dar un abrazo a nuestra madre o acercarnos a alguien que hace mucho no vemos y que, en realidad, es parte de nuestra felicidad o hace a nuestra felicidad. En esta ciudad, en donde todo corre más rápido, nos olvidamos que nuestra vida es permanente y que nos estamos yendo cada día. Es muy importante replantearse acerca de quiénes somos. "A oscura" te propone preguntarte quién sos y quiénes te rodean.

Lucio, el personaje del santiagueño Francisco Bass, ¿es violento o es violentado?

Las dos cosas. Todo violento es violentado. Eso es lo que yo creo. Todo violento, primero, se está violentando a sí mismo al ponerse en una posición sádica, y después es violento con el de afuera. Este personaje siempre tuvo un gran desprecio por las mujeres. Lo tiene con la señora que limpia el baño en el bar en donde trabaja, lo tiene con su tía, con su madre, lo tiene con su ex y lo tiene con las chicas que conoce. Está inmerso con todo un sistema de producción de la noche y de ‘caretaje’ que se lo empieza a comer crudo hasta que el tipo termina siendo una persona superáspera. Nuestra sociedad es violenta. Nuestra sociedad está gestada por recursos violentos. Lo tenemos naturalizado. Te imaginas si no va a ser violento (por Lucio) con cocaína en sangre.