Nueva denuncia complica al hijo de Pais y al de embajador argentino

Hoy 15:53 -

El hijo de Federica Pais y el de un ex asesor comercial en la Embajada de Estados Unidos, detenidos y acusados de ser los "motochorros" que cometieron al menos dos asaltos en Olivos y Martínez, sumaron hoy la denuncia del dueño de una casa de camping de Munro que los reconoció por TV y los acusa de haberle robado el sábado unas 20 navajas de su negocio.

Fuentes policiales y judiciales indicaron a Télam que la denuncia fue radicada anoche en la comisaría de Munro por Mario Alberto Cerezuela, dueño de una casa de camping ubicada en la calle Vélez Sarsfield 5052 de esa localidad del partido de Vicente López.

El propio Cerezuela explicó hoy al canal C5N que al ver ayer en los medios los rostros de Dante Casermeiro (19) y Octavio Laje (20), los reconoció como los autores de un robo que sufrió en su local el sábado pasado alrededor de las 17.30 y recién anoche radicó la denuncia.

El hombre explicó que el sábado, antes de cometer el asalto, ambos entraron a su local a cara descubierta y "estuvieron un rato largo, como 20 o 25 minutos" hablando con él sobre "cosas de pesca, navajas, cuchillos y mosquetones".

El comerciante explicó que "compraron unas garrafitas" de las que se usan para las armas de aire comprimido "y después se fueron".

"Esperaron que no hubiera más gente en el local y después uno de los chicos, el más corpulento, volvió con un casco y me robó", señaló.

"Vino con un arma y me pidió una bandeja de navajas que ya habíamos visto cuando charlamos anteriormente. Le dije que se sacara el casco porque ya lo había reconocido", agregó Cerezuela.

El hombre contó que antes de retirarse, el asaltante que según lo que pudo ver después era Laje, le dijo "quedate quieto, no llames a la yuta" y efectuó un disparo al aire. "Hasta que disparó no sabía qué era, pero me di cuenta que era un balín", añadió.

Cerezuela recalcó que no tenía dudas que "fueron los dos", es decir, Casermeiro, el hijo de Pais, y Laje hijo de Guillermo Laje, un asesor comercial que trabajó entre febrero del 2016 y abril de 2017 junto a su primo, el economista y actual diputado nacional Martín Lousteau, cuando fue embajador en Estados Unidos.

"Después, cuando veo quiénes eran estas personas, decís estos chicos no necesitan hacer esto, con los padres que tienen", concluyó el denunciante.