La generosa propina de un policía que hizo llorar a una mesera embarazada

Hoy 15:52 -

Un policía conmovió a una mesera embarazada que trabaja en un restaurante de Clementon, en Nueva Jersey (Estados Unidos), cuando le dejó una generosa propina y un afectuoso mensaje escrito sobre la cuenta el pasado 15 de febrero, informa New York Post.

Courtney English, una joven de 23 años que se encuentra en su séptimo mes de gestación, reveló a otros comensales del local que espera a su primer bebé y pronto se tomará unas semanas libres.

Este agente, que fue padre hace poco tiempo, escuchó esa conversación y, a pesar de haber ordenado comida por valor de 8,75 dólares, agregó 100 dólares y plasmó una dedicatoria: "Disfruta el primero, nunca lo olvidarás".

"Uno de los cajeros me contó que el policía me dejó 100 dólares y comencé a llorar", reveló la futura madre. Su padre, Brian Cadigan, compartió en Facebook una imagen del recibo y expresó que también se sintió conmovido por el gesto del oficial.

Asimismo, este hombre reveló que su hija es una madre soltera y, a pesar de que su exnovio y padre del bebé aporta dinero, la joven trabaja muy duro para ganarse la vida.

"Qué persona maravillosa; no solo por dejar una propina MUY generosa, sino también un mensaje encantador. No le conozco, señor oficial de policía, pero hizo llorar a mi hija y le alegró el año", escribió Cadigan en la descripción de la publicación.

Un policía conmovió a una mesera embarazada que trabaja en un restaurante de Clementon, en Nueva Jersey (Estados Unidos), cuando le dejó una generosa propina y un afectuoso mensaje escrito sobre la cuenta el pasado 15 de febrero, informa New York Post.



Courtney English, una joven de 23 años que se encuentra en su séptimo mes de gestación, reveló a otros comensales del local que espera a su primer bebé y pronto se tomará unas semanas libres.



Este agente, que fue padre hace poco tiempo, escuchó esa conversación y, a pesar de haber ordenado comida por valor de 8,75 dólares, agregó 100 dólares y plasmó una dedicatoria: "Disfruta el primero, nunca lo olvidarás".



"Uno de los cajeros me contó que el policía me dejó 100 dólares y comencé a llorar", reveló la futura madre. Su padre, Brian Cadigan, compartió en Facebook una imagen del recibo y expresó que también se sintió conmovido por el gesto del oficial.



Asimismo, este hombre reveló que su hija es una madre soltera y, a pesar de que su exnovio y padre del bebé aporta dinero, la joven trabaja muy duro para ganarse la vida.



"Qué persona maravillosa; no solo por dejar una propina MUY generosa, sino también un mensaje encantador. No le conozco, señor oficial de policía, pero hizo llorar a mi hija y le alegró el año", escribió Cadigan en la descripción de la publicación.