¿Qué hacer para gozar de una sexualidad saludable a lo largo de la vida?

20/02/2019 -

Para intentar disminuir estas discrepancias y evitar que afecten a la vida sexual de la pareja, conviene “mantenerse activos”. Evitar la monotonía en la relación, las preocupaciones (laborales, económicas, conyugales) que generan estrés, mantenerse en forma física y mentalmente, llevar una alimentación sana, evitar el alcohol y otros tipos de sustancias tóxicas. Eso significa, sin ir más lejos, “convivir” a todos los niveles y teniendo en cuenta la forma distinta en la que la pareja experimenta bienestar.

¿Cómo podemos mejorar nuestro deseo sexual?

A menudo, en las reuniones de terapia grupal en lo que respecta a la sexualidad que se realiza con el sentido de extravertir y dar confianza a los miembros de sus disfuncionalidades y/o conflictos sexuales con su pareja, uno se permite desde las distintas áreas neuropsicológicas y psicología sexual en enseñarles a cambiar la mentalidad donde se les explica que la sexualidad dejó de ser un tabú o algo prohibido de hablar y me encuentro con personas que me preguntan “¿cómo me puedo excitar más?”, “¿cómo hago para sentir más deseo sexual?”. O bien: “últimamente ya no me excito tanto pero tengo ganas de sentir más, ¿cómo lo puedo hacer?”. Es lo que me llega a menudo a mi consultorio y hago el abordaje correspondiente. Todas estas personas añaden que su pareja es la de siempre, que la quieren mucho y siempre les ha gustado ¿Cómo es que ahora parece no ser suficiente?...Y esto termina en la conversación del millón; Será que ya no me quiere? Habrá encontrado a otra u otro? Soy como él o ella quiere en nuestra sexualidad? Y seguiremos con las preguntas de rigor que se hacen normalmente, hasta empezar a abordar al diálogo que nos lleve al entendimiento que biopsicoemocionalmente necesitan.

Combatiendo la rutina

on el paso del tiempo y a medida que la rutina se apodera de las relaciones con la pareja, es normal acostumbrarse a lo que se tiene y olvidarse de buscar la pasión, de jugar y de experimentar para despertar el deseo. Sin embargo, eso no significa que eso deba ser así. Erotizar nuestra mente para que la pasión no muera nos permitirá vivir la sexualidad con mayor intensidad, y es por eso que resulta muy útil generar y crear fantasías eróticas que potencien el deseo sexual. La pregunta clave es: ¿Cómo conseguirlo? Es una consulta realmente frecuente y, por sorprendente que parezca, la hacen tanto hombres como mujeres. Otras muchas personas no llegan a admitir que les gustaría tener fantasías sexuales. Sin embargo, esto puede ser debido a una falta de conocimiento acerca de este concepto. Las fantasías sexuales no son deseos insatisfechos ni deben ser entendidos como fracasos sexuales, porque no son conductas ni ideas que debamos llevar a cabo. Simplemente son un conjunto de pensamientos, imágenes entrelazadas y deseos que por muy irracionales y surrealistas que parezcan, queremos utilizar para fantasear y poder llegar a sentir excitación mientras soñamos despiertos.

¿Cómo usar fantasías para alimentar el deseo sexual?

Para construir fantasías eróticas nos podemos ayudar de material audiovisual, vídeos eróticos y/o pornográficos, pero también es posible usar relatos. Lejos de querer caer en el mundo de la pornografía convencional, donde aparece sexo construido por y para hombres (cuerpos increíbles, hipermusculados, untados en aceite y realizando conductas sexuales duras y eternas...) aquí puedes encontrar algunos ejemplos de una erótica más realista, bella y llena de esos destellos de pasión que buscamos en nuestras fantasías.