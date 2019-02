Massa: "Roberto Lavagna es una parte fundamental de esta Alternativa Federal"

Fotos VISITA. Como parte de su agenda en Las Termas, Massa se reunió con el intendente Mukdise a quien destacó el crecimiento turístico de la ciudad.

Sergio Massa aseguró que "Roberto Lavagna es una parte fundamental de esta Alternativa Federal", y valoró su figura.

Sobre la posibilidad de la candidatura de Lavagna dijo que el exministro de Economía de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner "enriquece la posibilidad de cualquier acuerdo por su mirada en temas de Estado".

Además, Massa dijo que no "es un problema" si desde el kirchnerismo lo llaman para ampliar el espacio político en el que confluyen el peronismo, gobernadores y algunos sectores de la sociedad.

"No es un problema quién me convoca, todos los que tenemos vocación y responsabilidad con la mayoría de los argentinos que están sufriendo, con la mayoría de los argentinos que no aguantan más la presión de los impuestos, con la mayoría de los argentinos que ven sufrir a sus jubilados porque el gobierno les recorta sobre recortes, sin dudas tenemos darle a la Argentina la posibilidad de un nuevo gobierno".

Visita a Mukdise

Durante su recorrido por la ciudad termal, Massa fue recibido por el intendente Jorge Mukdise.

En el encuentro, ambos abordaron el crecimiento de la ciudad en materia de turismo destacando el líder de la fuerza Alternativa Federal el apoyo en inversiones de infraestructura del Gobierno de la provincia.

Massa estuvo acompañado por el intendente de La Banda, Pablo Mirolo; el viceintendente de esa ciudad, Roger Nediani; y el referente del massismo en Las Termas, José Fares Ruiz.