El referente nacional del Frente Renovador y precandidato presidencial del Alternativa Federal, Sergio Massa, concretó su primer día de visita a Santiago del Estero en la que recogió el testimonio de los santiagueños en Las Termas, Loreto, La Banda y la Capital, donde anoche mantuvo un encuentro con folcloristas.

En todo momento desplegó su habitual carisma y recibió el calor de la gente. Pero también, las preocupaciones por la crisis económica que agobia al país. Y su rostro alegre cambió a una seriedad absoluta cuando hizo una evaluación de la marcha del gobierno de Mauricio Macri.

"El Gobierno absorbió del bolsillo de los argentinos más de $ 900 mil millones que fueron a 10 empresas, muchas de ellas amigas del Presidente", denunció en una entrevista a solas con EL LIBERAL durante un descanso de su apretada agenda.

Remarcó que en cada provincia que visita, recoge el mismo sentimiento de los argentinos que "miran hacia el mañana de la Argentina, que a pesar de todo tienen la convicción, la seguridad, de que nos podemos poner de pie, de que fracasó Macri, pero que la Argentina se puede poner de pie".

"Depende de nosotros, de nuestro esfuerzo, de que nos miremos hacia adentro y dejar de hacerlo tanto para afuera y que apostemos por la Argentina", fueron sus palabras de aliento.

Advirtió que "los argentinos viven hoy una profunda desilusión, con un gobierno que prometió bajar la inflación y no cumplió, que prometió el desarrollo federal y no cumplió, que prometió que iba a unir a los argentinos y los dividió más, que prometió a los trabajadores que no iban a pagar más Ganancias y no cumplió, y así podría hacer una larga enumeración de promesas como el Plan Belgrano y el Plan Patagonia que fueron simplemente anuncios. El gobierno fue un conjunto de falsas promesas que terminó desilusionando a los argentinos".

Y cargó más duro aún contra el Gobierno de Macri, al referirse a su plan económico: "A la inflación y el aumento de los servicios se suma el fracaso del plan económico, que juntos destrozaron a la clase media argentina, al trabajador, al empresario, pero que por sobre todas las cosas, absorbieron de los bolsillos de los argentinos más de 900 mil millones de pesos que fueron a 10 empresas, muchas de ellas amigas del Presidente".

"Hay una política para pocos, un gobierno que buscar ver cómo beneficia a unos poquitos que viven en unas cuantas manzanas en la Capital Federal, pero está destrozando al resto de los argentinos", sentenció.

Por otra parte, en diálogo con medios, se refirió a la candidatura de Cristina y aseguró que es fogoneada por el mismo Gobierno para tratar de polarizar la elección.

"El Gobierno agita la polarización como única herramienta para su supervivencia, porque lo que busca es tapar su fracaso, comparándose con el pasado, y aquí el desafío es poner de pie a la Argentina del futuro, no seguir discutiendo para atrás. Para eso, es necesario construir una nueva mayoría y tenemos que construir una candidatura que le gane a Macri en segunda vuelta".