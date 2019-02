Néstor Pitana dirigirá el clásico de Avellaneda

20/02/2019 -

Néstor Pitana dirigirá el clásico que protagonizarán el próximo sábado Independiente y el puntero Racing Club, mientras que Fernando Echenique controlará el encuentro que jugará un día más tarde, el otro líder, Defensa y Justicia ante Boca Juniors.

En tanto, el colegiado Germán Delfino fue designado para el encuentro entre River y San Martín de Tucumán, a jugarse el domingo, en el estadio Monumental de Núñez.

La siguiente es la programación prevista para la vigésima fecha de la Superliga de Primera División de fútbol, a desarrollarse entre el viernes 22 y lunes 25 del corriente.

Viernes: 19; Tigre vs. Patronato de Paraná. Andrés Merlos; 21.10; Lanús vs. Rosario Central, Fernando Espinoza y 21.10 Colón de Santa Fe vs. Banfield, Yamil Possi.

Sábado: 17.10; Godoy Cruz de Mendoza vs. Vélez Sarsfield, Diego Abal; 17.10 Huracán vs. Unión de Santa Fe, Jorge Baliño; 19.20; Belgrano de Córdoba vs. San Lorenzo de Almagro, Darío Herrera y 21.30; Independiente vs. Racing Club, Néstor Pitana.

Domingo: 17.10; River Plate vs. San Martín de Tucumán, Germán Delfino; 19.20; Estudiantes de La Plata vs. Talleres de Córdoba, Patricio Loustau; 19,20 Atlético Tucumán vs. Argentinos Juniors, Nicolás Lamolina y 21.30; Defensa y Justicia vs. Boca Juniors, Fernando Echenique.

Lunes: 19; Aldosivi de Mar del Plata vs. Gimnasia y Esgrima de La Plata, Facundo Tello y 21.10; Newell’s Old Boys de Rosario vs. San Martín de San Juan, Pablo Echavarría.